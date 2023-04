Chega o dia do maior evento religioso da capital federal

A Via Sacra ao Vivo de Planaltina comemora em 2023 seus 50 anos, com uma encenação que promete ser inesquecível

“Podemos adiantar que tudo está sendo preparado com muito carinho. Estamos comemorando 50 anos e essa celebração será inesquecível”, compartilha Preto Resende, Coordenador Geral do Grupo Via Sacra ao Vivo de Planaltina DF. Comemorando 50 anos neste 2023, a Via Sacra, também conhecida como Via Sacra do Morro da Capelinha, é um evento cultural religioso brasileiro que acontece todos os anos em Planaltina, no Distrito Federal e representa uma grande experiência sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus.

O evento é considerado um patrimônio cultural imaterial desde março de 2008, ano em que o governador José Roberto Arruda editou um decreto. A celebração já fazia parte do calendário oficial da capital desde abril de 1987. Consagrado como uma das maiores produções católicas da unidade federativa, é celebrado numa peça teatral, relembrando a história de Jesus Cristo. “O grupo é um patrimônio imaterial de Brasília, um grupo religioso e cultural que reúne um público em torno de 80 mil pessoas”, comenta Preto.

Segundo a Secretaria de Estado de Cultura, a Via Sacra ao Vivo de Planaltina, cidade localizada a cerca de 45 quilômetros de Brasília, valoriza e fortalece o autêntico e espontâneo espírito de fé da comunidade, materializado num espetáculo cênico da morte e ressurreição de Cristo, realizado por ocasião dos festejos da Semana Santa.

Realizado pela primeira vez no Morro da Capelinha em Planaltina em 1973, com aproximadamente 1.400 voluntários, a Via Sacra celebra, através de uma encenação, toda a cronologia que marca a vida de Jesus Cristo. A história começa pelo julgamento e crucificação, e termina com a ressurreição do filho de Deus. “Temos um público fiel, já não dizemos mais (público), e sim peregrinos e turistas que fazem do Morro da Capelinha um lugar de oração”, diz o coordenador geral.

Atraindo moradores tanto de outras Regiões Administrativas, quanto de outros estados do país, a organização teatral ocorre antes mesmo da quarta-feira de cinzas, reunindo diversas paróquias de Planaltina. “O evento movimenta todo o comércio da cidade, atraindo turistas e peregrinos”, pontua Preto, salientando que, este ano, a Via Sacra teve um custo de um milhão e trezentos mil reais. Muita fé e determinação arrastam a multidão de pessoas que chegam para acompanhar o espetáculo.

O evento, contudo, é realizado a partir da liberação de recursos, como de emendas parlamentares, que garantem a estrutura do teatro. Até o momento, serão destinados R$ 1.307.350, sendo R$ 617.350 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) e R$ 690 mil da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur). “Este é um dos eventos mais aguardados durante o ano. Traz uma movimentação turística significativa para todos os segmentos. Segundo o Ministério do Turismo, a Semana Santa deve movimentar mais de 1,3 milhão de fiéis pelo país. A expectativa de maior fluxo está concentrado nas cidades de Aparecida (SP), Juazeiro do Norte (CE), Trindade (GO), Brejo da Madre de Deus (PE) e Planaltina (DF)”, afirma o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

Com início previsto para às 14h30 desta sexta-feira (7), a expectativa de público varia de 70 a 150 mil pessoas. De acordo com Preto, são cerca de 1.400 pessoas envolvidas no projeto, que conta com atores, coordenadores, cenografia e figurantes. “Dizemos independente da quantidade de pessoas, se conseguirmos evangelizar uma única pessoa o trabalho foi bem feito. O objetivo do grupo sempre foi ‘Evangelizar através do teatro'”, comentou o coordenador.

Ainda segundo Preto Resende, que organiza os ajustes finais da preparação, é importante destacar que, nesta edição, a passagem bíblica tida como tema está presente no livro de Lucas 1:49 — “Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo”. “O Grupo Via Sacra, sempre gera muita expectativa, pois é um único evento que reúne mais de 80 mil pessoas, em um ‘palco’ que é literalmente um morro, então esperamos fazer o melhor para superar as expectativas dos peregrinos”, pontuou o organizador.

Depois de um hiato, ocasionado pela pandemia de covid-19, a Via Sacra volta para o segundo ano consecutivo de encenação. Diante disso, a expectativa de todos os envolvidos no projeto é colocar em prática, da melhor forma possível, tudo o que foi treinado nos ensaios que terminaram no domingo, dia 26 de março. Desde então, o grupo realizou ensaios menores ao longo da semana que antecedeu a apresentação e todos estão empenhados para mostrar o trabalho de suas vidas.

Personagens

Representando, respectivamente, Jesus de Nazaré e Maria, sua mãe, Marcelo Augusto Ramos, de 35 anos, e Milena Guimarães, de 45, contam estarem emocionados com a oportunidade. Marcelo, que é ator amador, trabalhou nos bastidores do evento e é morador de Arniqueira. Católico desde pequeno, o artista é crismado, batizado e casado na igreja, e tem uma vida devota à sua religião.

Por sua vez, Milena é uma telespectadora assídua do evento. Ela, por algum tempo, deixou de participar das apresentações, mas voltou esse ano, pela quarta vez seguida, interpretando Maria.

Representando Jesus por muitos anos, o ex-deputado distrital Cláudio Abrantes, que continua no grupo, mas agora como figurante, está tendo a oportunidade de ver o seu filho, Benjamin, de apenas 8 anos, seguindo seus passos. “Ele vai representar junto comigo na sexta estação, seremos integrantes do povo de Jerusalém”, conta. Segundo Abrantes, que tem uma relação longa e intensa com a Via Sacra e, desde criança e adolescente, era espectador no Morro da Capelinha, a Via Sacra moldou sua personalidade, seus valores e tem uma influência imensa na sua vida.

E é exatamente isso que ele pretende passar para o pequeno Benjamin. “Busquei passar pra ele a importância do grupo para seu pai, independente do papel que interpreta, o método de usar o teatro para levar a mensagem de Cristo, a doação e voluntariado de todos e principalmente que lá é uma experiência que levará para vida inteira”, compartilha o político.

Para ele, caminhar com seu filho pelo Morro, participando desse grande espetáculo era algo inimaginável. “Vai ser muito emocionante, e será difícil segurar a emoção”, afirma. “Creio e espero uma grande apresentação e sei que vai ser especial para o meu Ben também”, finalizou Cláudio Abrantes.