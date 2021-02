CESC aprova Fila Zero nos hospitais em casos de pandemia

Sendo assim, os hospitais públicos e privados ficam proibidos de recusar atendimento aos pacientes com doenças originárias de pandemias

João Paulo de Brito

[email protected]

A Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC) da Câmara Legislativa aprovou, em reunião remota na tarde desta segunda-feira (22), duas propostas do deputado Iolando Almeida (PSC). O PL nº 1.218/2020 estabelece ‘Fila Zero’ nos hospitais públicos e privados quando houver decretação de estado de calamidade pública em razão de epidemias, pandemias e endemias.

Sendo assim, os hospitais públicos e privados ficam proibidos de recusar atendimento aos pacientes com doenças originárias de pandemias, como no caso da Covid-19. Os estabelecimentos que descumprirem o texto estarão sujeitos a multas de até R$ 30 mil reais por paciente. A matéria, que recebeu o parecer favorável da deputada Arlete Sampaio (PT), foi aprovada pela CESC na forma de substitutivo.

Também do deputado Iolando Almeida, o PL nº 1.172/2020 prorroga, por noventa dias, a vigência da licença sanitária de distribuidora de medicamentos, farmácias e drogarias no DF. De acordo com o parlamentar, as medidas de emergência em saúde pública dificultaram em muito o contato presencial no cumprimento das obrigações tanto fiscal, como das obrigações sanitárias, havendo necessidade do reconhecimento da validade da licença sanitária de farmácias e drogarias pela autoridade sanitária local.

Participaram da reunião da CESC de hoje, transmitida ao vivo pela TV WEB CLDF, os deputados Arlete Sampaio, Leandro Grass (Rede), Delmasso (Republicanos), Jorge Vianna (Podemos) e Fernando Fernandes (PROS).

Com informações da CLDF