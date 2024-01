CEO do Frango no Pote, de Brasília, está na Forbes Under 30

Carlos Nepomuceno Júnior é um dos dois brasilienses a entrar na concorrida lista em 2023

Dois brasilienses estão entre os destaques da revista Forbes Under 30 neste ano. A publicação reúne, anualmente em dezembro, uma lista com os nomes de pessoas com menos de 30 anos que demonstraram relevância ao longo do ano em diferentes setores. Na edição de 2023, Eduardo Vasconcelos, de 21 anos, e Carlos Nepomuceno Júnior, 25, se destacaram nas categorias Ciência & Educação, e Varejo & E-Commerce, respectivamente.

No Varejo & E-Commerce, o empreendedor Carlos Nepomuceno Júnior foi destaque pelo exponencial crescimento da marca Frango no Pote tanto no DF quanto no Brasil. A marca surgiu após a família de Carlos retornar de uma viagem aos Estados Unidos em 2012 com a ideia de fazer do frango frito, comum no país norte-americano, também uma comida com sabor brasileiro, oferecendo um cardápio variado com opções de frangos fritos em potes.

Formado em gastronomia, retornando de um período de trabalho e estudos nos Estados Unidos, Carlos passou a integrar a diretoria da empresa da família no fim de 2018 a convite do pai, trabalhando para a divulgação e crescimento ainda maior da marca no DF e no país. Após cinco anos desde o engajamento na direção da empresa no fim de 2018, o negócio alcançou números de mercado relevantes.

Assim, evoluíram-se a receita, o cardápio, as franquias, as oportunidades, as demandas e o reconhecimento em diversas cidades do Brasil, até que em 2023 a rede faturou R$ 110 milhões, com 70 lojas espalhadas em 17 estados. “Nada supera a persistência”, citou Carlos referindo-se ao filme “Fome de Poder”, sobre a história do McDonalds. “Nada pode nos parar, só nós mesmos. Não deixe que ninguém duvide de você por causa da sua idade”, aconselhou.

“Foi um sonho participar da lista. Eu estava nessa busca para entrar, mas foi muito inesperado, uma surpresa muito grande. Recebi a notícia e fiquei muito feliz. Foi muito gratificante e me senti muito honrado”, destacou o empreendedor. “É prazeroso ver que tudo o que você doou, todo o esforço dedicado, todo o suor pelo negócio e pela sua jornada foi compilado em um prêmio que o Brasil inteiro viu – e quem sabe o mundo.”

A história com a marca, porém, não começou tão bem. Carlos conta que o Frango no Pote era motivo de raiva, porque tirava o tempo do pai com ele no início. “Meu pai ficava muito tempo fora, então achava que isso tirava meu pai da família. Mas eu comecei a pensar diferente e em trabalhar com meu pai para passar mais tempo com ele”, disse.

Apesar de não sonhar inicialmente com o Frango no Pote, a mentalidade a respeito do que estava sendo construído foi mudando cada vez mais e o chamado do pai para voltar a ajudar na empresa mudou radicalmente seu pensamento. Ele enxergou o convite como uma oportunidade de crescimento não apenas da empresa, mas também pessoal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Comecei a sonhar com a empresa. Voltei com a cabeça de fora para ter uma nova estratégia para a marca, com foco em delivery, foco em uma marca consistente e forte. Começamos a trabalhar em cima disso e triplicamos a marca. Expandimos para tirar a cara de família para uma família profissional. Foi assim que eu comecei a sonhar com o Frango no Pote”, disse.

Segundo Carlos, entrar na lista Under 30 da Forbes também significa arcar com uma influência de grande responsabilidade. Conforme pontuou, guiar o negócio iniciado em 2012, que tem ganhado amplas proporções, representa a construção de um legado para todos os que são impactados pela gestão desempenhada por ele, tanto dentro da empresa quanto fora dela.

“Tenho muita gratidão pelos meus pais por tudo o que me ensinaram. Tudo é mérito deles de terem me colocado na direção certa. […] Vou trabalhar o que tiver que trabalhar. […] O que importa é o Frango no Pote estar crescendo. Esse é o legado que eu quero construir para a minha família, para os meus franqueados, nossos colaboradores e nossos parceiros”, disse. “Queremos ser o maior e o melhor frango frito do Brasil”, finalizou.