Centro Pop Brasília organiza encontro sobre pertencimento comunitário

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) de Brasília realizou, nesta terça-feira, 7, um encontro entre pessoas em situação de rua para falar sobre pertencimento comunitário.

Organizado pela unidade socioassistencial, o evento faz parte do grupo “Com Vivências”, que busca proporcionar convívio social e desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito entre os participantes.

Os 17 participantes finalizaram o ciclo de encontros que ocorriam no Centro Pop desde outubro de 2023. Ao todo, foram 25 pessoas atendidas no projeto. Ali, eles descobriam as suas potencialidades a partir de atividades de artesanato, pintura e rodas de conversas.

“O objetivo do grupo é, em primeiro lugar, promover dignidade a esse público”, explica a psicóloga do Centro Pop Brasília, Silvana Gesteira. “É através da convivência que a gente tenta resgatar os vínculos que essas pessoas perderam ao longo da vida. Nosso objetivo também foi trazer a energia criativa como uma possibilidade.”

Ao longo do encontro no Jardim Botânico, os usuários realizaram uma dinâmica onde cada participante escrevia uma mensagem em um papel. “Não há vitória sem sacrifício”, “É muito bom falar” e “Estou feliz” foram algumas das frases escritas.

Giliard do Carmo, 42 anos, foi um dos participantes do grupo. “As oficinas são muito importantes para descobrirmos nossas potencialidades. É o primeiro passo para termos mais união”, afirma. Giliard é natural de Vitória, no Espírito Santo, e frequenta o Centro Pop há oito meses.

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, explica que ações como esta dialogam com os propósitos de equipamentos públicos da assistência social. “Para além de um centro de apoio no dia a dia, um dos principais objetivos do Centro Pop é este: oferecer um espaço de acolhida, convivência e construção de novos projetos de vida para as pessoas em situação de rua”, afirma.

Centro Pop

O Centro Pop é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) que atende a população em situação de rua. A unidade funciona como ponto de apoio para guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação (café da manhã, almoço e lanche) e provisão de documentação.

O equipamento conta com uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais, psicólogos, educadores e agentes sociais, que orientam os usuários sobre os direitos e acesso a benefícios socioassistenciais, além de realizar o encaminhamento para a rede de serviços de saúde, emprego, educação e renda.

As pessoas atendidas são jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência. Crianças e adolescentes em situação de rua poderão ser atendidas somente acompanhados de familiares ou responsáveis.

O Distrito Federal tem dois centros Pop: um localizado no Plano Piloto, na quadra 903 sul, e outro em Taguatinga Norte, na QNF 24. O atendimento ao público ocorre das 7h30 às 18h, todos os dias da semana.

*Com informações da Agência Brasil