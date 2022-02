Centro Educacional Infantil Pipoquinha desperta novas conexões e prepara crianças para o futuro

Escola em Taguatinga estimula o desenvolvimento integral e harmonioso da criança nos seus primeiros anos de de vida

A cada início de semestre, muitos pais iniciam pesquisas por escolas para matricular seus filhos. E apesar de cada um ter seu próprio critério para escolher a instituição que vai melhor os atender, todos concordam que os primeiros anos de vida são considerados os mais importantes para potencializar a educação e estimular a criatividade das crianças.

Especializada em oferecer condições que estimulem o desenvolvimento da criança, o CEI (Centro Educacional Infantil) Pipoquinha localizado em Taguatinga – DF cria novas conexões em sua metodologia de ensino, proporcionando atividades lúdicas e estímulos psicopedagógicos. Cada espaço da escola é preparado para que sua equipe de professores crie uma experiência mais divertida durante o ensino, potencializando a motivação da criança para adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades durante seu processo de alfabetização.











Além da metodologia especializada no desenvolvimento lúdico dos alunos, a escola (que atende do Berçário ao 3º ano do Ensino Fundamental I) se preocupa e garante outros cuidados importantes para as crianças como: alimentação, higiene, segurança e, principalmente, muito afeto para que a criança se sinta acolhida na ausência de sua família. É possível realizar matrículas nos períodos regular, parcial, semi-integral e integral. E em todos eles existem cuidados e ensinos específicos para a faixa etária do aluno.

Ao longo dos dias de aula, as crianças são encorajadas a aprender brincando enquanto recebem muito carinho e cuidado. “Aqui nos preocupamos em acolher todas as crianças com muito amor. Nossa maior alegria é ver cada aluno crescendo e se desenvolvendo, respeitando o seu tempo como parte importante nesse processo. O que nos move é ter crianças seguras e felizes enquanto aprendem e brincam”, explica a Professora Márcia Montenegro, diretora da escola.

O CEI Pipoquinha está com matrículas abertas para 2022 através dos seguintes contatos:

Telefone: (61) 3352-1809 ou 99372-5020

QNB 13 Lote 13 Taguatinga – DF Redes Sociais: Instagram – @ceipipoquinhadf | Facebook – CEI Pipoquinha