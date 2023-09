Centro de Línguas traz apresentações culturais para o 7º Festival do Japão em Ceilândia

Além da organização do Cilc dos alunos voluntários, o festival tem apoio da Embaixada do Japão e Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro)

Neste sábado (16), das 16h às 22h, o Centro Interescolar de Línguas de Ceilândia (Cilc) realiza o 7º Festival de Cultura Japonesa, a primeira edição pós-pandemia do coronavírus. Neste ano, o tema é coelho na lua, que representa generosidade e criatividade.

A diretora do Cilc, Simone Lima Chagas, explica que o tema foi selecionado devido a distância que a pandemia causou. “A proposta é que nós tenhamos algo parecido com o que era antes da pandemia, essa amizade e alegria. Durante a pandemia os alunos ficaram ansiosos, alguns com síndrome do pânico, outros que não conseguiam se relacionar bem com outras pessoas. Temos alunos voluntários trabalhando durante toda a semana que estavam sentindo falta dessa coletividade”, completa.

Além da organização do Cilc dos alunos voluntários, o festival tem apoio da Embaixada do Japão e Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro).

Programação

A programação conta com desfile de Cosplay, jogos de vídeo game retrô, exposições, stands de venda e comidas japonesas e brasileiras. As oficinas do evento serão de origami (dobradura de papel), shuwa (língua de sinais japonesa), yukata (vestimenta tradicional), entre outras.

Além disso, terá apresentação de taiko, que significa “tambor” em japonês. O instrumento é utilizado no Japão há mais de 2.500 anos como um meio de comunicação em festivais e teatros, por exemplo.

Também terá apresentação de Bon Odori, dança tradicional que honra, agradece e conforta os espíritos ancestrais. Tradicionalmente, a dança é acompanhada ao som de tambores e canções folclóricas.

Para os alunos, o evento ainda conta com concurso de desenhos e cosplay.

Festival

O professor de japonês Edson Teixeira do Nascimento informa que a ideia do Festival veio da necessidade de divulgar as aulas de japonês, em 2011. “Nós precisávamos de alunos para abrir as turmas. Notamos que precisávamos fazer algum evento para as pessoas conhecerem o curso, e também um pouco da cultura japonesa, que é tão rica.”

O professor explica que os alunos possuíam ideias estereotipadas da cultura, como coisas que aprenderam com animes e mangás, logo, não sabiam como é a realidade dos japoneses. Em 2014, o projeto saiu do papel e foi realizada a 1ª edição do Festival de Cultura Japonesa.

De acordo com ele, o festival despertou a curiosidade da comunidade no geral. “Nós podemos dizer que é o maior Festival de Cultura Japonesa em Ceilândia. Era um projeto de escola e conseguiu abraçar toda a região administrativa”, aponta.

Centro Interescolar de Línguas

A rede pública de ensino do Distrito Federal oferece aulas gratuitas de inglês, espanhol, francês, japonês, alemão e mandarim em 17 centros interescolares de língua.

Novas turmas são abertas a cada seis meses, com a primeira fase aberta para alunos de escolas públicas e a segunda para toda a comunidade. As vagas são preenchidas por meio de sorteio.

Serviço

Local: Centro Interescolar de Línguas Ceilândia (Cilc) – Área Especial QNM 13

Horário: Das 16h às 22h

Ingresso: A partir de R$10 na bilheteria física do Cilc

Mais informações no Instagram