Centro de formação capacitou mais de 670 produtores rurais em 2023

O ano também foi marcado pela inauguração da Unidade Didática de Processamento da Emater-DF

Ao longo de 2023, o Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional (Cefor) da Emater-DF capacitou 677 agricultores e beneficiários dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). Foram 578 horas dedicadas às atividades. A agroindústria é a área com maior número de capacitados, seguida pela área animal e, em terceiro, a agrícola.

Entre os cursos mais procurados pelos agricultores, estão “Como ganhar mais dinheiro com irrigação eficiente”, “Mão de obra eficiente na piscicultura” e o de panificação artesanal, na área de agroindústria. No entanto, a lista é extensa e variada. Foram cursos de tratoristas, de doma e cuidados com cavalos, de inseminação artificial para gado leiteiro, manejo correto na apicultura, criação de abelhas sem ferrão e uso correto de agrotóxicos, entre muitos outros.

O ano de 2023 também foi marcado pela inauguração da Unidade Didática de Processamento, no edifício-sede da Emater-DF, em abril, marcando o aniversário de 45 anos da empresa.

A unidade conta com câmara fria, freezers, fogão e diversos outros utensílios que possibilitaram a realização de cursos na área de agroindústria, como os de panificação, de produção de queijos, antepastos e doces, de defumação de carnes e fabricação de linguiças, de filetagem de peixe, desidratação de frutas e vegetais e produção de panetones.

São cursos ministrados com o objetivo de ensinar os produtores a preparar alimentos para consumo da própria família e também mostrar possibilidades de comercialização, para geração de emprego e renda.

Ensino EaD

Na modalidade Ensino a Distância (EaD), o Centro de Formação da Emater ofereceu os cursos “Produção de queijos básicos”, “Como implantar uma agroindústria de pequeno porte de ovos”, “Boas práticas de fabricação na pequena agroindústria rural” e “Aprenda a fazer queijo candango”. Ao todo, 217 pessoas concluíram os cursos nessa modalidade.

Para 2024, a expectativa é lançar novos cursos, como os de turismo rural e o de gestão e qualificação na agroindústria. Nos cursos EaD, a pessoa interessada deve possuir um dispositivo eletrônico (tablet, celular ou computador) conectado à internet. A inscrição e o acesso ao curso se dão por meio da plataforma Emater EaD.

Capacitação de servidores

Além dos agricultores, por meio do Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas da Emater-DF, houve 742 participações de empregados em cursos de formação e atualização. “Estamos felizes em proporcionar essa realização”,afirma a gerente do Centro de Formação, Deijane Araújo. “A atualização e capacitação dos técnicos significa garantia da qualidade dos serviços oferecidos pela empresa na ponta.”

Com informações da agência Brasília