Celina Leão participa de formatura dos novos integrantes da Polícia Civil

Evento reuniu mais de 2 mil pessoas para comemorar a conclusão do curso de agentes que passam a integrar a corporação

A governadora em exercício Celina Leão participou, na noite deste sábado (2), da festa de formatura dos novos integrantes da Polícia Civil, realizada no Ópera Hall. O evento reuniu mais de 2 mil pessoas, entre os agentes de polícia e familiares.

“Estar aqui é importante pela necessidade de reforçarmos a nossa segurança pública. Abrimos concurso, realizamos o curso de formação e, agora, estamos com esses profissionais aptos”, declarou Celina Leão.

Para o formando Mario Junior Mendes, 33 anos, o evento representa a conclusão de um ciclo. “Passamos por várias etapas desde a decisão de fazer esse concurso e vencemos todas elas. É uma emoção muito grande fazer parte dessa instituição”, relata.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) formou 1.582 agentes de polícia aprovados no concurso da instituição, realizado em 2021. O Curso de Formação Profissional foi promovido pela Escola Superior de Polícia Civil, com aplicação de teoria e prática na escola no Riacho Fundo II, no Serviço de Adestramento Técnico em Taguatinga e no Complexo de Ensino da Polícia Militar – Cepom, também em Taguatinga.

Com informações da Agência Brasília