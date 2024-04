Celebração dos 64 anos de Brasília conta com programação diversa. Confira!

O aniversário de 64 anos de Brasília contará com uma programação extensa preparada pelo Governo do Distrito Federal (GDF). A comemoração começou com o show do cantor Zé Vaqueiro no último domingo (14), no Taguaparque, e segue por todo o mês com diferentes atrações gratuitas, que vão desde apresentações musicais e artísticas até eventos esportivos e cívicos se estendendo por toda a cidade. O grande destaque é a performance do DJ Alok no dia 20, na Esplanada dos Ministérios.

“O aniversário de Brasília é um dos nossos eventos anuais que representa uma grande oportunidade para promovermos a descentralização da cultura no Distrito Federal, valorizando a diversidade e alcançando o maior número de regiões”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes. “Queremos que não seja apenas uma celebração, mas um marco de inclusão e participação de toda a comunidade brasiliense nas manifestações culturais”, completa.

Show

Na véspera do aniversário de Brasília, em 20 de abril, grupos da cidade se apresentarão a partir das 15h em estrutura montada no complexo da Torre de TV. No dia seguinte, o espaço receberá a apresentação do cantor Xand Avião, às 17h.

No gramado da Esplanada dos Ministérios, a festa do dia 20 começa a partir das 18h com Adriana Samartini e, às 20h, tem o show do grupo de pagode Di Propósito, ambos no Palco Brasil. O ápice da noite é com o DJ Alok a partir das 22h no Palco Pirâmide. No dia seguinte, a área central receberá apresentações de DJs infantis, às 14h; de DJs locais, a partir das 18h; do cantor Luccas Neto, a partir das 16h; e da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, às 18h30.

Grupos da cidade se apresentarão a partir das 15h em estrutura montada no complexo da Torre de TV. No dia seguinte, o espaço receberá a apresentação do cantor Xand Avião, às 17h | Foto: Lucio Bernardo Jr/Agência Brasília

Na Arena Hip-Hop, também na Esplanada dos Ministérios, a programação tem início às 13h com apresentação de DJs, cantores do movimento rap e batalha de MC.

A Torre Digital de Brasília também será palco de apresentações musicais. Na sexta-feira (19), às 21h, tem show do grupo Biquini. No dia 20 é a vez da Banda Ale, às 21h. No domingo (21), a partir das 18h, se apresenta o sambista Jorge Aragão.

Planaltina, Brazlândia e Santa Maria serão as regiões administrativas que receberão a programação de shows do aniversário. Nas três cidades as apresentações serão no dia 21, das 10h às 20h, com DJs, artistas locais e nacionais, além de brinquedoteca infantil, oficina de pintura de rosto, animação e aulão de dança.

Em Planaltina, se apresentarão as duplas Alisson & Ariel (15h30), Heverton&e Heverson (18h30) e Paulo & Paulino (20h). Em Brazlândia, a animação ficará por conta do cantor Miguel Santos (14h), do grupo Encosta Neu (15h30) e da dupla Roni & Ricardo (20h). Já em Santa Maria, a programação conta com Galã (14h), Junior Ferreira (15h30), Banda Imagem (17h) e Pedro Paulo & Matheus (20h).

Em Ceilândia, na Cia Lábios de Lua, terá a exibição do espetáculo musical Estação da Música Clássica – 4ª edição no dia 30, às 20h.

A Praça dos Três Poderes terá a solenidade de substituição da bandeira nacional organizada pela Casa Militar do DF | Foto Arquivo Agência Brasília

Cívico

Entre os dias 16 e 20, o Memorial JK e o Museu do Catetinho receberão a cada dia cerca de 40 crianças em vulnerabilidade social em visitas guiadas intituladas “Descobrindo Brasília: Um passeio pela história”. No dia 18, a Secretaria de Esporte e Lazer promove uma visita aos monumentos da cidade para alunos dos centros olímpicos. No dia seguinte, a pasta realiza um passeio educativo e guiado pelo Centro Histórico de Brasília.

No dia 21, às 9h, a Praça dos Três Poderes terá a solenidade de substituição da bandeira nacional organizada pela Casa Militar do DF. No mesmo dia, às 15h, ocorre a cerimônia de outorga da Medalha ao Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro a 20 personalidades e coletivos no Museu Nacional da República. No dia 22, às 18h, ocorre a homenagem aos pioneiros de Brasília no auditório da Câmara Legislativa do DF.

Arte e palestras

Ao longo de todo o mês de abril, as estações do Metrô Galeria e Central terão a exposição de telas dos artistas plásticos Xande e Rivas, tendo Brasília como tema. Aulões de dança também serão ofertados nos espaços culturais do DF – complexos culturais de Samambaia e de Planaltina, Centro de Dança, Espaço Cultural Renato Russo e Casa do Cantador.

Já na Biblioteca Nacional de Brasília serão realizados clubes de leitura uma vez por semana com a discussão de obras de Nicolas Behr. Durante o mês ocorre a 1ª edição do Concurso Fotografia Regina Santos. Serão contempladas três categorias: fotografias de natureza, de pessoas e de arquitetura. A premiação varia de R$ 1 mil a R$ 10 mil. As vencedoras ficarão expostas no Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes.

O Projeto Cantoar e as Aventuras Encantadas oferecerá oficinas no Cepi Quero Quero (Recanto das Emas), sempre às 10h. Já no Sesc Paulo Gracindo (Gama), o projeto fará uma apresentação musical no dia 17, às 10h e às 15h. O Sesc Garagem (913 Sul) recebe a apresentação do projeto no dia 19, às 15h, e no dia 21, às 17h.

A Biblioteca Nacional de Brasília será palco para os clubes de leitura, uma vez por semana no mês de abril, com a discussão de obras de Nicolas Behr | Foto: Lucio Bernardo Jr/Agência Brasília

Do dia 15 a 26 de abril, o Instituto Federal de Brasília (IFB) do Recanto das Emas realiza, das 8h às 12h, oficinas do projeto Cinema é Ralação. Nos dias 18, 22, 25 e 29, às 13h15, serão realizadas oficinas do Projeto LAB Biblioteca Renato Russo no CEM 11 (Recanto das Emas). No dia 19, a Casa Akotirene (Ceilândia) será o palco do Festival Sarau Voz e Alma, das 19h às 23h.

Nos dias 20 e 21, a Esplanada dos Ministérios abrigará galpões de exposições e agricultura familiar, das 10h às 18h. Ao lado da Biblioteca Nacional, das 10h às 17h, serão realizadas oficinas de break e grafite, batalha de rima e apresentação de break.

Na chamada Praça da Criança, também na Esplanada, tem apresentação circense do Circo Khronos no dia 20, às 10h30, 13h e 16h, e no dia 21 às 10h30, 13h e 14h30. Ao longo dos dois dias, a praça contará ainda com brinquedos infantis, atividades recreativas, oficinas e apresentações das 10h às 18h.

Nos dias 22 e 29, o Galpão do Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (Cedec) recebe, às 14h, o projeto Cultura alimentar, memória e resistência. Também no dia 22 tem a reabertura do Cine Brasília com a exibição do filme JK – O reinventar do Brasil, às 11h. O cinema receberá ainda no dia 30 a exibição do filme Conterrâneos Novos de Guerra, às 19h, com sessão de conversa na sequência, às 20h.

Entre os dias 22 e 24, a Galeria Risofloras (Ceilândia) terá uma exposição de arte criada pelo Programa Jovem de Expressão em exibição para os visitantes. No dia 23, todos os 16 restaurantes comunitários do Distrito Federal terão das 11h às 14h ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) com o tema “Cultura alimentar em Brasília”.

No dia 25, a Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia promove ação de beleza e saúde, com debate, a partir das 9h.

O gramado do Eixo Monumental será palco, do dia 18 ao dia 28, da Etapa Nacional do Campeonato de Balonismo, das 14h às 18h | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Esporte e lazer

Do dia 18 a 28 de abril, o gramado do Eixo Monumental será palco da Etapa Nacional do Campeonato de Balonismo, das 14h às 18h. Entre os dias 19 e 21 ocorre o evento Brasília Bike Camp, das 8h às 22h, na Torre Digital de Brasília. Serão três dias de prova com passeio ciclístico, área de camping, praça de alimentação de food trucks, espaço kids, bungee jump e atrações musicais.

Nos dias 19 e 20, das 10h às 20h, e no dia 21, das 6h20 às 13h30, o Pontão do Lago Sul recebe o Challenge Cerrado, competição de triathlon. Já nos dias 20 e 21, a partir das 6h, ocorre a Maratona Brasília 2024, corrida de rua com largada e chegada no Museu da República, com percursos de 3 km, 5 km, 10 km, 21 km e 42 k.

Nos dias 20 e 21 terá oficina de skate na Esplanada dos Ministérios, às 10h, e pista liberada a partir das 11h. Até às 17h tem programação com DJs. No mesmo local e data terá muro de escalada, das 10h às 17h.

No sábado, 20 de abril, o PDADF terá a inauguração da Vinícola Brasília, a partir das 11h. O projeto conta com a participação de dez vinícolas localizadas na região rural do DF. No Taguaparque, nos dias 20 e 21, tem o Lazer Pet Shop, com feira de adoção, palestras, workshops, área kids e agility para animais, das 8h às 18h.

Eventos religiosos

No dia 18, a partir das 14h, o Padre Fábio de Melo comanda o show católico em estrutura montada no complexo Torre de TV. No dia 19, a Pedra Fundamental de Planaltina será o cenário da missa campal em ação de graças ao aniversário de Brasília, às 11h. No mesmo dia, a partir das 14h, a cantora gospel Aline Barros faz show religioso na Torre de TV.

Também no dia 19, das 17h à 1h, a Paróquia São Jorge e Santo Expedito, em Taguatinga, sob o comando do Padre Ribamar, e shows do Trio Sanfona Nova, da dupla Caio Henrique Altair e Alexandre.

Programação completa do aniversário de Brasília

Oficinas Cantoar e as Aventura Encantadas

Data: Todo o mês de abril

Horário: 10h

Local: CEPI Quero Quero – Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas

Exposição de telas dos artistas plásticos Xande e Rivas sobre Brasília

Data: Todo o mês de abril

Local: Estações de metrô Galeria (Xande) e Central (Rivas)

1ª edição do Concurso de Fotografia Regina Santos

Data da premiação: 21 de abril

Local: Espaço Oscar Niemeyer – Praça dos Três Poderes

Aulões abertos nos espaços culturais

Data: Todo o mês de abril

Locais: Centro de Dança (St. de Autarquias Norte Q 1); Casa do Cantador (St. N Quadra 32 Área Especial G – Ceilândia); Complexo Cultural de Planaltina (Avenida Uberdan Cardoso, St. Administrativo Lote 02 – Planaltina); Espaço Cultural Renato Russo (Asa Sul Comércio Residencial Sul 508 Bloco A – Asa Sul); Complexo Cultural de Samambaia | (Samambaia Sul)

Clube de leitura de autores brasilienses

Data: Realização semanal em abril

Local: Biblioteca Nacional de Brasília

Projeto Cinema é Ralação – oficinas

Data: 15 a 26/4

Horário: 8h às 12h

Local: IFB Recanto das Emas

Visita Guiada pelos Patrimônios Históricos e Culturais de Brasília

Data: 16, 17 e 19/4 no turno vespertino; 20/4 no turno matutino

Local: Memorial JK e Museu do Catetinho

Lançamento café na Casa de Chá na Praça dos Três Poderes

Data: 16/4

Horário: 10h

Local: Casa de Chá, Praça dos Três Poderes

Projeto Cantoar e as Aventura Encantadas – apresentação teatral

Data: 17/4

Horário: 10h e às 15h

Local: Sesc Paulo Gracindo, Gama

Projeto LAB Biblioteca Renato Russo – oficinas

Data: 18/4

Horário: 13h15

Local: CEM 111, Recanto das Emas

Evento Católico com o Padre Fábio de Melo – apresentação musical

Data: 18/4

Horário: 14h

Local: Complexo da Torre de TV

Passeio em visita aos monumentos da cidade

Data: 18 e 19/4

Local: Área Central de Brasília

Etapa Nacional do Campeonato de Balonismo

Data: 18 a 28/4

Horário: 14h às 18h

Local: Gramado do Eixo Monumental

Festival Sarau Voz e Alma

Data: 19/4

Horário: 19 à 23h

Local: Casa Akotirene – QNN 23 conjunto J casa 35, Ceilândia; Praça da Biblia, QNP 19

Projeto Cantoar e as Aventura Encantadas – apresentação teatral

Data: 19/4

Horário: 15h

Local: Sesc Garagem – Via W4 Sul Quadra 713/913

Missa Campal em Ação de Graças pelo Aniversário de Brasília

Data: 19/4

Horário: 11h

Local: Pedra Fundamental de Planaltina-DF

Evento Evangélico com Aline Barros – show

Data: 19/4

Horário: 14h

Local: Complexo da Torre de TV

Festa da Paróquia São Jorge e Santo Expedito

Data: 19/4

Horário: 17h às 1h

Local: QNM 34, AE 5/6, Taguatinga Norte (ao lado do Shopping JK)

Competição de Triathlon Challenge Cerrado

Data: 19/4

Horário: 10h às 20h

Local: Pontão do Lago Sul

Brasília Bike Camp 2024

Data: 19/4

Horário: 8h às 21h

Local: Torre Digital de Brasília

Galpões de exposições, salão da agricultura familiar e outros

Data: 20 e 21/4

Horário: 10h às 18h

Local: Esplanada dos Ministérios, em frente a Biblioteca Nacional

Arena Hip Hop – batalha de rima, shows, oficinas e apresentações de break

Data: 20 e 21/4

Horário: a partir das 10h

Local: Esplanada dos Ministérios, ao lado da Biblioteca Nacional

Circo Khronos – apresentação circense

Data: 20/4

Horário: 10:30h, 13h e 16h

Local: Esplanada dos Ministérios

Shows de bandas brasilienses

Data: 20/4

Horário: 15h

Local: Complexo da Torre de TV

Show Adriana Samartini

Data: 20/4

Horário: 18h

Local: Complexo da Torre de TV

Show Di Propósito

Data: 20/4

Horário: 20h

Local: Complexo da Torre de TV

Show Alok

Data: 20/4

Horário: 22h

Local: Complexo da Torre de TV

Competição de Triathlon Challenge Cerrado

Data: 20/4

Horário: 8h às 20h

Local: Pontão do Lago Sul

Brasília Bike Camp 2024

Data: 20/4

Horário: 8h às 22h

Local: Torre Digital de Brasília

Maratona Brasília 2024

Percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km

Data: 21/4

Horário: 6h

Local: Torre Digital de Brasília

Oficina de Skate Mini Ramp – competições e apresentações musicais

Data: 21/4

Horário: a partir das 10h

Local: Esplanada dos Ministérios, ao lado da Biblioteca Nacional

Inauguração da Vinícola Brasília

Data: 20/4

Horário: 11h

Local: Projeto de Assentamento Dirigido do DF (PAD-DF)

Abertura do Palco Brasília e da praça da criança

Data: 20/4

Horário: 10h às 18h

Local: Esplanada dos Ministérios, ao lado do Museu Nacional

Fliperama

Data: 20 e 21/4

Horário: Todo o dia

Local: Esplanada dos Ministérios – Ao lado da Biblioteca Nacional

Lazer Pet Stop

Data: 20 e 21/4

Horário: 8h às 18h

Local: Taguaparque

Circo Khronos

Data: 21/4

Horário: 10h30, 13h e 14h30

Local: Palco Brasília – Esplanada dos Ministérios

Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro

Data: 21/4

Horário: 18h30

Local: Palco Brasília – Esplanada dos Ministérios

Projeto: Cantoar e as Aventura Encantadas

Data: 21/4

Horário: 17h

Local: Sesc Garagem (Via W4 Sul Quadra 713/913)

DJs de músicas infantis

Data: 21/4

Horário: 14h

Local: Palco Brasil – Esplanada dos Ministérios

Luccas Neto

Data: 21/4

Horário: 16h

Local: Palco Brasil – Esplanada dos Ministérios

DJs locais

Data: 21/4

Horário: 18h

Local: Palco Brasil – Esplanada dos Ministérios

Xand Avião

Data: 21/4

Horário: 17h

Local: Torre de TV

Festa da Paróquia São Jorge e Santo Expedito

Data: 21/4

Horário: 19h às 23h

Local: QNM 34, AE 5/6, Taguatinga Norte (ao lado do Shopping JK)

Solenidade de Substituição da Bandeira Nacional na Praça dos Três Poderes

Data: 21/4

Horário: 9h

Local: Praça dos Três Poderes

Cerimônia de Outorga da Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro

Data: 21/4

Horário: 15h

Local: Museu Nacional da República

Competição de Triathlon Challenge Cerrado

Data: 21/4

Horário: 6h20 às 13h30

Local: Pontão do Lago Sul

Brasília Bike Camp 2024

Data: 21/4

Horário: 6h às 18h

Local: Torre Digital de Brasília

Muro de Escalada

Data: 20/4 e 21/4

Horário: 10h às 17h

Endereço: Esplanada dos Ministérios – Ao lado da Biblioteca Nacional

Programação nas RAs – Planaltina

Data: 21/4

Horário: 10h às 20h

Endereço: Planaltina

Programação nas RAs – Brazlândia

Data: 21/4

Horário: 10h às 20h

Endereço: Brazlândia

Programação nas RAs – Santa Maria

Data: 21/4

Horário: 10h às 20h

Endereço: Santa Maria

Reabertura do Cine Brasília

Data: 22/4

Horário: 11h

Endereço: Cine Brasília

Projeto: Cultura alimentar, memória e resistência no Paranoá Oficinas

Data: 22/4

Horário: 14h

Endereço: Galpão do Cedep (Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá)

Projeto: LAB Biblioteca Renato Russo

Data: 22/4

Horário: 13h15

Endereço: CEM 111 (Recanto das Emas)

Espaço Aberto Risoflora

Data: 22/4

Horário: 14h às 18h

Endereço: Galeria Risofloras (EQNM 18/20 Ceilândia Norte)

Homenagem aos Pioneiros de Brasília

Data: 22/4

Horário: 18h

Endereço: Auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF

Festa da Paróquia São Jorge e Santo Expedito

Data: 23/4

Horário: 17h às 23h30

Endereço: QNM 34, AE 5/6, Taguatinga Norte (ao lado do Shopping JK)

Educação Alimentar e Nutricional (EAN) nos Restaurantes Comunitários

Data: 23/4

Horário: 11h às 14h

Endereço: Nos 16 Restaurantes Comunitários do DF

Ação de beleza e saúde, com debate

Data: 25/4

Horário: 9h

Endereço: Casa da Mulher Brasileira (Ceilândia)

Projeto: Cultura alimentar, memória e resistência

Data: 29/4

Horário: 14h

Endereço: Galpão do Cedep (Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá)

Projeto: LAB Biblioteca Renato Russo

Data: 29/4

Horário: 13h15

Endereço: CEM 111 (Recanto das Emas)

Projeto: Conterrâneos Novos de Guerra

Data: 30/4

Horário: 19h e 20h

Endereço: Cine Brasília ou Museu da República

Estação da Música Clássica – 4ª Edição

Data: 30/4

Horário: 20h

Local: Cia Lábios da Lua (Quadra 4, Lote 16 Lojas C e D – Setor Sul – Gama)

*Com informações de Catarina Loiola e Adriana Iziel, da Agência Brasília