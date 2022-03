Ceilândia recebe Operação Integrada de Ação Social da Cidade da Segurança Pública

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ofereceu diversas oficinas temáticas, com orientações a comunidade sobre o manejo e os cuidados com produtos perigosos

Neste sábado (26), aconteceu o encerramento das atividades do programa Cidade da Segurança Pública, que teve início na última quarta (23). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ofereceu diversas oficinas temáticas, com orientações a comunidade sobre o manejo e os cuidados com produtos perigosos, prevenção e combate a princípio de incêndios, primeiros socorros básicos, preservação e manutenção dos Hidrantes de rua. O evento ainda contou com uma exposição de viaturas e equipamentos operacionais, além de palestras sobre a capacidade de resposta da Instituição nas atividades de Atendimento Pré-hospitalar, Combate a Incêndios, Proteção ao meio Ambiente, Proteção Civil, Empregos de Aeronaves e Operações de Busca, Resgate e Salvamento.