Ceilândia recebe evento “Ver, Ouvir e Dançar Frevo”

Bloco carnavalesco Menino Ceilândia recebe homenagem e atrações

O bloco de carnaval Menino Ceilândia celebra 27 anos e promove a exposição “Ver, ouvir e dançar frevo”. A exposição vai contar com uma mostra composta por fotografias de foliões que já registraram as celebrações do bloco de rua, como apresentações ou oficinas, contando a história do bloco na capital.

Além disso, a exposição promete contar a história do frevo, do seu surgimento em Recife, Pernambuco, até sua vivência em Brasília.

Algumas atrações serão transmitidas no canal do YouTube do bloco Menino Ceilândia.

Confira o cronograma de obras expostas: