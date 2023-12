Ceilândia recebe edição natalina do GDF Mais Perto do Cidadão

Realizada em Ceilândia, a última edição do ano levou diversos serviços sociais, de saúde e beleza para a população

A última edição deste ano do programa GDF Mais Perto do Cidadão ocorre neste sábado (16), em Ceilândia. A 17ª edição traz um especial de Natal: além da caracterização natalina de todos os atendentes de serviço, houve a entrega de mil brinquedos para as crianças que participaram do evento.

Os presentes vieram de doações do Portal do Voluntariado da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e foram entregues pelo Papai Noel e pela secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Nas 16 edições de 2023, o programa realizou cerca de 120 mil atendimentos por órgãos públicos do Distrito Federal. As regiões atendidas foram Riacho Fundo II, Ceilândia, Planaltina (duas vezes), Sobradinho, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, Recanto das Emas, São Sebastião, Santa Maria, Sobradinho II, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Sol Nascente, Paranoá e Água Quente.

“É muita gente, é muito serviço, é muita responsabilidade e é muito amor por essa população. Hoje a gente fecha coroando este ano de atendimentos e de muito sucesso. Inauguramos muitos projetos, lançamos muitas iniciativas neste ano de 2023. E para 2024, o spoiler de sempre: muito trabalho. O governo existe para quem precisa dele. Então, quando a gente sai do nosso gabinete e traz os serviços públicos para perto das pessoas, a gente mostra que esse governo é diferente, trabalha para as pessoas e com as pessoas”, declarou a secretária.

Agilidade

No local, vários serviços de atendimento ao cidadão estão disponíveis, além de um carro de água da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), pipoca e algodão-doce.

O contador Ismael Tavares mora em Ceilândia e levou a filha para dar uma voltinha de kart, no espaço do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). “Decidi trazer minha família, tirar a identidade e aproveitar o dia. É muito importante pra comunidade. Muitas pessoas, na correria do dia a dia, não têm como resolver alguns problemas, e com esses serviços sendo oferecidos hoje, vai ajudar muito quem precisa resolver pendências na Receita, no Na Hora e vários outros serviços”, destacou Ismael.

A aposentada Maria José dos Anjos também aproveitou para tirar a identidade dos filhos e netos. “Foi rápido, fui bem atendida. Isso é muito bom, porque no lugar que tira a identidade mesmo vive muito cheio e demora muito. E aqui foi tudo rápido”, relatou.

Um espaço de beleza para mulheres e homens também faz parte do evento, que proporciona serviços como cortes de cabelo. A dona do lar Augusta Cavalcante aproveitou para cuidar do cabelo e das sobrancelhas, além de utilizar outros serviços. “Aproveitei para ter uma orientação no INSS e outros atendimentos que eu consegui. Achei muito bom, muito importante isso aqui pra gente. Você vem, pega uma orientação do que precisa e já sai satisfeito”, comentou.

O administrador de Ceilândia, Dilson Resende de Almeida, reforçou a importância do evento na proximidade com o Natal. “É o momento de trazer essa mensagem de paz, fé, amor e mostrar que o GDF não para, está trabalhando e cuidando das pessoas também. A comunidade de Ceilândia fica agradecida, porque é uma comunidade grande, carente de serviços que a gente busca sempre suprir. E aqui nesse programa tem todos”, observa.