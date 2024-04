Ceilândia ganha mais uma tenda para pacientes com suspeita de dengue

Nesta terça-feira (16), uma tenda de acolhimento a pacientes com dengue chegará a Ceilândia. A estrutura, localizada no estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), realizará atendimentos diários, das 7h às 19h.

A segunda tenda instalada em Ceilândia é uma das 11 novas estruturas que estão sendo espalhadas neste mês por regiões do Distrito Federal. Ao todo, a capital irá abrigar 20 pontos extras de assistência em locais como Sol Nascente, Planaltina, Taguatinga, Varjão, Vicente Pires, Brazlândia, Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho.

Desde janeiro, a região administrativa conta com uma primeira tenda de acolhimento, localizada na Administração Regional de Ceilândia, e também com funcionamento diário, das 7h às 19h.

Instaladas próximas a unidades de saúde, como hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o objetivo do trabalho realizado nas tendas é acelerar os atendimentos, desafogando as portas de emergência e urgência do ambiente hospitalar.

O novo espaço oferece triagem, consultórios, farmácias, sala de hidratação, além de uma área de descanso aos funcionários, e conta com uma equipe composta de um coordenador, médicos, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, especialista em laboratório (biomédico ou farmacêutico bioquímico), servidores da área administrativa, farmacêuticos, além de pessoal de limpeza e de segurança.

Serviço

Data: 16 de abril (terça-feira)

Horário: 7h

Local: Estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) – QNM 27 Área Especial 1.

*Com informações da Agência Brasília