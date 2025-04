CEF 102 Norte fortalece vínculos e cultura de paz com projeto Conviva

O Centro de Ensino Fundamental (CEF) 102 Norte, que desenvolve o projeto Conviva, vem realizado ações voltadas à formação humana e cidadã dos estudantes, com foco no respeito, na empatia e no fortalecimento das relações interpessoais.

Idealizado pela equipe gestora da escola, a iniciativa propõe a construção de um ambiente escolar mais saudável, seguro e acolhedor, por meio de ações pedagógicas que promovem o respeito às diferenças, os direitos humanos e o combate ao bullying e à discriminação.

“O guarda-chuva do projeto são os direitos humanos. A cada bimestre, trabalhamos uma temática específica, que os professores inter-relacionam com os conteúdos em sala. Às vezes, dois ou três professores se unem para desenvolver um trabalho conjunto”, explica a diretora da escola, Viviane Coelho.

De forma interdisciplinar e formativa, o projeto é realizado com atividades planejadas ao longo do ano letivo. Segundo a diretora, a aposta é na prevenção e na constância, em vez de medidas punitivas isoladas. “Acreditamos que a questão punitiva não transforma comportamento, nem pensamento. É isso que a gente precisa: transformar pensamentos, formar cidadãos respeitosos e gentis”, ressalta.

Oficina

A diretora da escola, Viviane Coelho, aposta na prevenção e na constância de projetos de cultura de paz no lugar de medidas punitivas isoladas

Entre as ações já realizadas no escopo do Conviva, destaca-se uma oficina de comunicação não-violenta, conduzida pela especialista em parentalidade e inteligência emocional, Lua Barros. Durante a atividade, os estudantes participaram de dinâmicas interativas que os levaram a refletir sobre cooperação e emoções como medo, ansiedade e angústia.

Em uma das experiências, os alunos tentaram comer uma bala com o braço estendido e perceberam que só conseguiam caso se ajudassem mutuamente, reforçando a importância da coletividade.

As atividades são ajustadas para contemplar diferentes idades e os estudantes têm voz ativa na construção do projeto por meio de formulário realizado anualmente.

Ações desenvolvidas pela SEEDF

A iniciativa do CEF 102 Norte representa uma prática no fortalecimento da cultura de paz nas escolas. Esse trabalho é desenvolvido em rede com diversas entidades governamentais e atores, como as Secretarias de Segurança Pública (SSP-DF), de Saúde (SESDF), de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), e da Mulher (SMDF), além de instituições do sistema de justiça, como o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) e o Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT).

A chefe da Assessoria Especial de Cultura de Paz da SEEDF, Ana Beatriz Goldstein, destaca como a pasta vem trabalhando essa integração com outros atores públicos. “Como em Educação ninguém faz nada sozinho, a Secretaria de Educação vem trabalhando em rede com diversos órgãos e outras Secretarias, em projetos preventivos e interventivos para a promoção da cultura de paz e da saúde mental dos estudantes e dos profissionais da Educação”, destaca Ana.

Entre as ações promovidas pela SEEDF, estão os programas formativos para educadores com temas como mediação de conflitos, bullying, cyberbullying e comunicação não-violenta. Neste semestre, a Assessoria Especial da Cultura de Paz da SEEDF realiza a oficina Gestão de Incidentes na Perspectiva da Cultura de Paz para todas as 14 coordenações regionais de ensino (CREs), reforçando o compromisso com uma educação que prioriza o diálogo, o cuidado e o respeito mútuo.

*Com informações da Agência Brasília