Cecon Gama Sul realiza reencontro de gerações com adolescentes do Incentiva DF

Neste sábado (13), o Cecon Gama Sul realizou o evento Cápsula do Tempo Projovem, marcado pela abertura de cartas e objetos afetivos enterrados há 15 anos. A iniciativa buscou resgatar memórias e trajetórias dos jovens, estimulando reflexões sobre mudanças pessoais e transformações sociais ao longo do tempo.



Participaram da abertura das cápsulas 23 jovens que integravam o antigo programa Projovem, em 2010, responsáveis por enterrar os materiais, além de 18 adolescentes beneficiários do atual programa Incentiva DF.

“Esse projeto destaca o sucesso das ações da Sedes [Secretaria de Desenvolvimento Social] e o investimento na criação de oportunidades para nossos jovens. É inspirador ver ex-alunos se tornando exemplos para os atuais beneficiários do Incentiva DF”, ressaltou a titular da pasta, Ana Paula Marra.

Durante a celebração, os participantes tiveram acesso aos conteúdos guardados, trocaram experiências e refletiram sobre a caminhada até o momento atual. Dois educadores que estiveram presentes há 15 anos, quando as cápsulas foram lacradas, também participaram do reencontro, mediando a dinâmica.

Rayssa Pereira, de 31 anos, participou da criação da cápsula e se sentiu nostálgica ao reler a carta escrita há 15 anos. “Foi muito especial rever todos. Sou grata por ter participado deste projeto lindo, que foi de extrema importância para meu crescimento pessoal e profissional. Nossos educadores eram maravilhosos e sempre estimulavam nosso crescimento, e isso fez total diferença na nossa formação, para que tivéssemos vontade de estudar e crescer, para ter um futuro diferente”, afirmou.

Adolescentes que participam do Incentiva DF criaram uma nova cápsula do tempo, que será desenterrada daqui a dez anos

Na ocasião, uma nova cápsula do tempo foi criada com cartas dos adolescentes que participam do Incentiva DF e que será desenterrada daqui a dez anos.

“O testemunho desse grupo, que iniciou sua jornada coletiva no Cecon Gama Sul, é uma fonte de inspiração. O reencontro projeta uma mensagem clara à comunidade e aos jovens atuais: o investimento em programas sociais gera frutos de longo prazo”, explicou a chefe do Cecon Gama Sul, Flávia Mendes.

Incentiva DF

Por meio do Plano DF Social, executado pelos Cecons e por organizações da sociedade civil (OSCs), o projeto Incentiva DF visa a desenvolver a autonomia social de jovens entre 15 e 18 anos incompletos, inscritos no Cadastro Único e que atendam aos critérios de permanência, como frequência e participação nas atividades. O programa oferta uma bolsa social mensal de R$ 200, pelo período de 12 meses.

Com informações da Agência Brasília

