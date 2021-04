CEB-D faz testagem em massa dos colaboradores

Empresa da Neoenergia desenvolve uma série de ações preventivas aos profissionais, como plataforma online de saúde, testagem em massa, campanhas de conscientização e entrega de kits de proteção e higiene

A energia elétrica é fundamental para a continuidade de serviços essenciais à população. Em tempos desafiadores como o vivido atualmente, com as medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde para conter a Covid-19, o fornecimento de eletricidade e o andamento dos serviços se tornam ainda mais primordiais. Consciente disso, a CEB Distribuição, empresa da Neoenergia, assegura a prestação das suas atividades e o atendimento aos clientes, de forma ágil e eficiente, mesmo diante das adversidades causadas pela pandemia. Alinhado ao compromisso com a sociedade, a empresa reforça o seu comprometimento em entregas de qualidade, respeitando os protocolos de saúde, enquanto a população se mantém segura em suas residências, quando possível.

São diversos colaboradores da Distribuidora atuando diariamente tanto na atividade meio quanto na atividade fim, sendo mais de 300 em campo, entre técnicos, eletricistas e engenheiros. Para garantir a saúde das equipes, novos protocolos de segurança foram rapidamente implementados, como limpeza e sanitização diária de todos os ambientes, entrega, ainda no mês de março, de 2.880 máscaras e 720 protetores faciais, realização em massa de todos os colaboradores próprios e terceiros que estão no escritório e em atividades de campo, em um total de 827 testes rápidos tipo swab nasal, com resultados confiáveis em até 10 minutos.

“O fornecimento de energia é serviço essencial à população, por isso a empresa adota protocolo de saúde e segurança para prevenir a proliferação da doença entre os colaboradores, evitando assim o comprometimento da nossa operação, afirma Graziela Fernandes, Diretora-superintendente de Recursos Humanos da CEB.

O agravamento da pandemia no Brasil requer cuidados adicionais. Diante do atual cenário, a CEB-D realiza iniciativas que garantam a saúde e segurança dos colaboradores, a exemplo do uso obrigatório de máscaras e protetores faciais por todos os profissionais e o distanciamento exigido entre eles. No caso dos eletricistas, além da disponibilização dos equipamentos de proteção, são realizadas medidas de prevenção antes do início de turno, como higienização dos itens de segurança – os veículos e cabines são higienizados todos os dias antes do início dos trabalhos. Além disso, são realizadas ações de conscientização e fornecidos kits de higiene como álcool em gel.

Os colaboradores contam ainda com a plataforma online HealthCheck, no qual eles podem fazer o “check-in da saúde” semanalmente, respondendo cinco perguntas sobre como se sentem física e emocionalmente e como estão sendo mantidos os cuidados no dia a dia. O objetivo da CEB-D e demais empresa da Neoenergia é, diante das informações, traçar estratégias cada vez mais assertivas para combater o novo coronavírus. A ferramenta, que pode ser acessada pelo computador ou aplicativo no celular, é mais uma aliada no bem-estar dos colaboradores da companhia, que se mantêm empenhados em garantir a confiabilidade do fornecimento de energia.