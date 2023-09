CCDF abre inscrições para Composição dos Conselhos Regionais de Cultura de 31 RAs

Abertas as inscrições para composição dos Conselhos Regionais de Cultura

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal está com edital aberto para realização de processo seletivo, mediante análise de currículo, para composição do quadro de conselheiros representantes da sociedade civil, para o Conselho Regional de Cultura (CRC).

Serão preenchidas nove cadeiras de conselheiros titulares e igual número de suplentes para atuar na formulação de políticas de cultura nas diferentes Regiões Administrativas do DF. Os representantes serão eleitos pela comunidade local para mandato de três anos.

As inscrições vão até 21 de setembro de 2023.

Para participar, é necessário comprovar no mínimo três anos de atuação na área cultural na respectiva região administrativa de candidatura, além de, no mínimo, dois anos de residência no DF. Os detalhes para inscrição, critérios, bem como todo cronograma do edital nº 1/2023 estão disponíveis no DODF.

Sobre o CCDF

Segundo a Lei Orgânica da Cultura – Lei nº 934, de 07 de dezembro de 2017, Artigo 10, o Conselho de Cultura do Distrito Federal – CCDF, é um órgão colegiado deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador, com composição paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil, constitui o principal espaço de articulação e participação social de caráter permanente na estrutura do SAC-DF.

Com informações da Secec-DF