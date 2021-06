CBMDF transporta coração para transplante ao ICDF

O doador era um homem de 31 anos, vítima de acidente de trânsito. O receptor será um homem de 67 anos, que está na fila de transplantes desde janeiro de 2019

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou o transporte de um coração para um transplante na capital federal, nesta segunda-feira (7). As autoridades atenderam essa ocorrência empregando um helicóptero e quatro militares, em uma equipe mista da CBMDF e SAMU.

O órgão saiu do Aeroporto Internacional do Galeão, Estado do Rio de Janeiro, por volta das 14h. Da BASE RESGATE às 15h15, em poucos minutos o helicóptero RESGATE 04 pousou no pátio de manobras da ALA 1 da Base Aérea de Brasília, e no local, o coração foi entregue no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF,

às 16h04.

O doador era um homem de 31 anos, vítima de acidente de trânsito. O receptor será um homem de 67 anos, que está na fila de transplantes desde janeiro de 2019.