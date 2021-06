CBMDF resgata piloto de asa delta em Formosa

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em apoio ao Corpo de Bombeiros do Goiás, atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas terrestres, uma Aeronave de Resgate e 15 militares

Após uma decolagem no Vale do Paranã, região de Formosa (GO), o piloto Rodrigo Araújo, 39 anos, em um procedimento de decolagem, perdeu o controle e veio a se chocar contra o solo com a Asa Delta. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em apoio ao Corpo de Bombeiros do Goiás, atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas terrestres, uma Aeronave de Resgate e 15 militares.

O acidente ocorreu durante um momento bastante frequentado por praticantes de voo com Asa Delta. A vítima foi atendido e transportado pelo CBMDF ao IHBDF, com suspeita de múltiplas fraturas, estava consciente, orientado e estável.