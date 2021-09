CBMDF resgata pessoa desaparecida em mata

A vítima foi atendido pelos Bombeiros e constatado uma fratura no braço direito. Após ser estabilizado, foi retirado da mata e transportado ao IHBB

Um homem foi resgatada em uma mata, nas proximidades do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, no lago Sul, na noite desse sábado (25). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando três viaturas e dez militares.

O CBMDF foi acionado pela própria vítima, via celular, que informou ter saído para fazer uma trilha. O homem informou também que tinha caído em uma ribanceira , que não sabia se localizar e nem enviar suas coordenadas pelo celular.

As equipes do CBMDF adentraram o Condomínio e com ajuda da equipe de segurança do local, empreenderam a busca e localizaram, as 22h30, em um local de difícil acesso, dentro da mata, próximo a um córrego .

A vítima foi atendido pelos Bombeiros e constatado uma fratura no braço direito. Após ser estabilizado, foi colocado em uma maca e com ajuda e empenho de todos presentes no local, inclusive uma equipe da PMDF, foi retirado da mata e transportado por nossa Unidade de Resgate ao IHBB, consciente, orientado e estável.