CBMDF resgata homem de afogamento no Lago Paranoá

Segundo a corporação, a vítima já estava fora d’água, inconsciente, porém, com pulso

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta sexta-feira para socorrer uma vítima de afogamento próxima a Concha Acústica, ao lado do restaurante O Rei do Camarão.

Segundo a corporação, a vítima já estava fora d’água, inconsciente, porém, com pulso. Os bombeiros realizaram os socorros e encaminharam a vítima ao Hospital de Base.

O homem que resgatou a vítima antes dos bombeiros afirmou que o mesmo teria ingerido bebida alcoólica e ficou submerso por um minuto antes do resgate.

O CBMDF ressalta que o resgate com vida da vítima só foi possível graças ao acionamento rápido do 193.

Confira o vídeo do momento do resgate: