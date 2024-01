CBMDF resgata homem após queda em Barragem do Lago Paranoá

A vítima, que apresentava escoriações pelo corpo e queixava-se de dores nas pernas, ombro e abdome, foi encaminhada ao Hospital Regional do Paranoá (HRP)

No final da tarde de domingo (14), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência envolvendo um homem de 22 anos, suspeito de sofrer autolesão por queda próximo à Barragem do Lago Paranoá.

Com uma resposta rápida, o CBMDF mobilizou três viaturas e uma embarcação de resgate, deslocando-se para a área onde o jovem foi localizado em uma vala profunda de escoamento de águas pluviais. Após ser resgatado, o homem foi avaliado pela equipe de socorro e conduzido por salvamento terrestre até a margem do Lago Paranoá.

O jovem foi transferido para uma lancha de salvamento aquático, que o levou à margem oposta, sendo então entregue à ambulância do CBMDF para o transporte final.