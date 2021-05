CBMDF realiza parto emergencial no Sol Nascente

Lucy, de 18 anos, deu a luz a sua filha às 9h18. Ambas foram transportadas para o Hospital da Ceilândia logo em seguida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou uma mulher a realizar um parto na manhã deste sábado (8), no Condomínio Parque do Sol, no setor Sol Nascente.

A mãe entrou em trabalho de parto e acionou a corporação. A equipe que se dirigiu ao local percebeu que o nascimento era iminente e precisou realizar os procedimentos na própria residência da mulher.

Lucy, de 18 anos, deu a luz a sua filha às 9h18. Ambas foram transportadas para o Hospital da Ceilândia logo em seguida.