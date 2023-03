CBMDF realiza palestra para aprimoramento das atividades

Aconteceu nesta sexta-feira, 24, uma palestra para o aprimoramento das atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

Aconteceu nesta sexta-feira, 24, uma palestra para o aprimoramento das atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Foram abordados temas como a utilização de espuma de combate a incêndio, procedimento operacional padrão de combate a incêndio subterrâneo, aprimoramento do teste físico dos militares e a capacitação em nível técnico dos socorristas.

Foto: Reprodução/ CBMDF

De acordo com a CBMDF o principal objetivo da palestra foi aprimorar os serviços e assim dar continuidade ao atendimento para a população do Distrito Federal.

Estiveram presentes no evento a Comandante Geral do CBMDF, Coronel Mônica de Mesquita Miranda juntamente com o Subcomandante-Geral do CBMDF, o Coronel Edwin Aldrin Franco de Oliveira, o Comandante dos Grupamentos Especializados, Coronel Célio Wilson Rodrigues e o Comandante da Academia de Bombeiro Militar Tenente-Coronel Clayson Augusto Marques Fernandes.