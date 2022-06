CBMDF realiza força-tarefa de combate ao Aedes Aegypti no DF

O objetivo da ação foi conscientizar a população da Ceilândia na luta contra o Aedes Aegypti em relação às doenças causadas pelo mosquito

Em uma ação promovida pelo GDF, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou uma operação em conjunto com a Vigilância Ambiental na manhã deste sábado (11), na QNQ 1 a 5 da Ceilândia-DF. Foram oito viaturas e 150 militares que, com a ajuda de alunos que estão no Curso de Formação de Oficiais (CFO) e no Curso de Formação de Praças (CFP), ajudaram na conscientização da população na luta contra o mosquito Aedes Aegypti.

Os cidadãos foram informados sobre os cuidados que devem tomar em relação às doenças causadas pelo mosquito, além dos cuidados preventivos, assim como tratamento com larvicida em potenciais reservatórios de água parada, para evitar a proliferação dessas arboviroses.

Divulgação/CBMDF

Durante a operação de hoje, foram visitadas aproximadamente 1.100 residências e comércios da comunidade de Ceilândia, totalizando, até o momento, 18.000 visitas em todo o DF neste ano.

Essa ação é de cunho educativo e faz parte da “Operação Sanear – Dengue”, que vêm sendo realizada pelo CBMDF desde o ano de 2015, para preservação da vida. Para mais informações sobre a operação contato com o Ten-Cel Raphael (61-984660193).

Com informações do CBMDF