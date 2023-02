CBMDF pode enviar contingente para ajudar no resgate de vítimas do terremoto na Turquia e Síria

Existe uma negociação para mandar 25 militares especialistas em busca e resgate em estrutura colapsada, muitos que atuaram no Haiti em 2010

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em nome da Comandante-Geral, Cel. Mônica de Mesquita Miranda, se manifestou em solidariedade à Turquia e à Síria, países afetados por um terremoto de magnitude 7,8 na última segunda-feira (6). Até o momento, já são mais de 10 mil mortes confirmadas. A corporação aproveitou a oportunidade para se prontificar com a possibilidade de envio de esforços aos países para auxiliar no amparo das vítimas.

Com as forças nacionais e equipes altamente treinadas para busca e resgate de estrutura colapsada, o CBMDF se pôs à disposição das embaixadas turca e síria, e afirmou que as tratativas já estão em andamento com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal, e Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores.

Existe uma negociação para mandar 25 militares especialistas BREC (busca resgate em estrutura colapsada), muitos inclusive atuaram no Haiti em 2010. O CBMDF faz parte de um grupo internacional de resposta a desastres.

Entre os 25 bombeiros seriam:

1 médico;

2 técnicos de enfermagem;

1 engenheiro;

1 veterinário;

2 técnicos em operações com produtos perigosos;

4 cinotécnicos;

2 cães.