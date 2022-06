CBMDF localiza corpo de subtenente desaparecido em naufrágio no Lago Serra da Mesa-GO

Agora, com os corpos dos dois desaparecidos localizados, os esforços das equipes de resgate se concentram na busca pela embarcação naufragada

Por Camila Bairros e Evellyn Luchetta

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), emitiu um comunicado informando que, nesta segunda-feira, 27, por volta das 17h, foi encontrado o corpo da segunda vítima desaparecida em um naufrágio ocorrido na última sexta-feira, 24. Subtenente da reserva do CBMDF, Francisco Roque de Araújo tinha 53 anos.

Foto: Reprodução/Facebook

O acidente aconteceu no Lago Serra da Mesa, em Campinaçu, norte de Goiás, a cerca de 440km de Brasília. Segundo o CBMGO, os agentes de segurança pública do Distrito Federal pescavam no local, mas após um deslocamento da canoa, começou a entrar água na embarcação, que não aguentou e acabou afundando.

Também nesta segunda-feira, na parte da manhã, outro corpo foi encontrado. Tratava-se de Natair de Melo, um agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Em comunicado oficial, a PCDF informou que o corpo de Natair foi removido e enviado ao IML de Brasília para ser submetido a exames periciais. Ele 54 anos. Outras duas pessoas que estavam no barco conseguiram nadar até a margem.

Agora, com os corpos dos dois desaparecidos localizados, os esforços das equipes de resgate se concentram na busca pela embarcação naufragada, segundo o CBMDF. A corporação afirmou, no comunicado, que se solidariza com a dor dos familiares e amigos das duas vítimas dessa tragédia.