CBMDF encontra corpo no Parque da Cidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para averiguar a existência de um possível cadáver no estacionamento 13 do Parque da Cidade, nesta quarta-feira (29).

Ao chegarem no local, os socorristas constataram, após avaliação, que se tratava do corpo de um adulto do sexo masculino, aparentando ter aproximadamente 50 anos, com sinais evidentes de óbito (processo de decomposição cadavérica decorrido, supostamente, há alguns dias). Ele apresentava também uma lesão na face.

O local foi deixado aos cuidados da equipe de vigilância do Parque.

A PCDF foi acionada para o local.