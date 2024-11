CBMDF encontra corpo de pescador desaparecido no Rio São Bartolomeu

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) iniciou o atendimento dessa ocorrência nesta quinta-feira (21), foram utilizados 14 militares, dois cães de resgate, seis viaturas e uma embarcação. Na manhã desta sexta-feira (22), uma equipe de mergulhadores (com quatro integrantes) e duas viaturas retornaram ao rio São Bartolomeu para a busca da pessoa desaparecida.

Após uma hora e meia do reinicio das buscas, os mergulhadores acharam o corpo do homem, de 57 anos, boiando e parado em um remanso (massa de água que entra numa parte curva do rio, formando uma espécie de pequena enseada sem, praticamente, nenhum movimento) do rio.

O homem apresentava características evidentes de óbito e sem nenhum sinal vital. Com isso, os bombeiros retiraram o corpo da água, informaram aos seus familiares e acionaram a polícia.