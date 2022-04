CBMDF controla incêndio em supermercado no Núcleo Bandeirante

A Perícia de Incêndio do CBMDF foi acionada para apontar as causas do incêndio. A cena da ocorrência ficou aos cuidados do proprietário

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu controlar um incêndio em um supermercado na avenida principal do Núcleo Bandeirante, na manhã desta quinta-feira (7).

Seis viaturas e 23 militares atuaram no local. As equipes se depararam com fogo que consumia sete freezers e detiveram a propagação do Incêndio em aproximadamente 10 minutos. As demais gôndolas e seções do supermercado foram preservadas.

Durante o combate ao incêndio, os moradores do prédio foram evacuados concomitante. Uma moradora, de 25 anos, inalou fumaça e precisou ser atendida. Entretanto, a vítima não precisou ser transportada ao hospital.

A Perícia de Incêndio do CBMDF foi acionada para apontar as causas do incêndio. A cena da ocorrência ficou aos cuidados do proprietário.