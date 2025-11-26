CBMDF abre cadastro para novas famílias socializadoras e entrega cães de assistência treinados

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal anunciou, nesta semana, uma nova etapa do Projeto Cães nas Escolas de Gestão Compartilhada. Enquanto entrega dois cães de assistência totalmente treinados, a corporação também abriu o cadastro para novas famílias socializadoras, responsáveis pela fase inicial de convivência e socialização dos filhotes que futuramente apoiarão crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com deficiência visual.

Divulgação CBMDF

A iniciativa, conduzida pelo Centro de Treinamento de Cães do CBMDF, busca ampliar o alcance do suporte terapêutico e social oferecido pelo projeto. Para isso, depende do engajamento de famílias voluntárias que acolhem os filhotes durante o período de formação, garantindo alimentação, passeios, rotina de treino e, sobretudo, convivência que permita ao animal desenvolver o comportamento necessário para atuar ao lado de seus futuros tutores.

Entregas e novos filhotes

O CBMDF celebrou a entrega de Tom e Bento, dois Golden Retrievers que concluíram o ciclo de socialização e treinamento. Ambos serão destinados, em 17 de dezembro, a pessoas com deficiência visual que aguardavam cães de assistência. O anúncio reforçou o impacto concreto do projeto, que tem transformado a rotina de diversos usuários ao ampliar autonomia e segurança no dia a dia.

Divulgação CBMDF

Além disso, a corporação informou o nascimento de três filhotes de labrador, descendentes da cadela Mila, que agora aguardam a escolha de suas respectivas famílias socializadoras. Elas deverão ser selecionadas no Distrito Federal a partir do novo cadastro, enquanto o registro de possíveis tutores, sejam pessoas com TEA ou com deficiência visual, segue aberto em nível nacional.

Divulgação CBMDF

O cadastro pode ser feito pelo link: https://www.cbm.df.gov.br/apros/caesnaescoladegestaocompartilhada/

Com Informações da CBMDF