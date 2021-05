Casos de dengue caem 81,5% no Distrito Federal

O Governo do Distrito Federal (GDF) registrou nova queda nos casos de dengue, comparadas com o mesmo período de 2020. Já foram notificados 5.629 casos prováveis da doença, um decréscimo de 81,5%. Este ano foram registrados 61 casos com sinais de alarme, 7 graves e cinco óbitos. No mesmo período do ano passado, foram registrados 30.467 casos e 22 óbitos.

Os dados são do último boletim epidemiológico, divulgado no dia 21 de maio. Para que os números continuem em queda, a Secretaria de Saúde vem intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em todas as regiões administrativas do Distrito Federal.

De 1° de janeiro a 20 de maio deste ano, foram realizadas 496.526 inspeções em imóveis do DF. Destes, 74.507 estavam fechados e 1.096 se recusaram a receber as equipes da vigilância sanitária. Nos demais, os agentes de Vigilância Ambiental orientaram os moradores e eliminaram possíveis focos e criadouros.

A dengue no DF

As regiões que mais apresentaram casos prováveis da doença foram Planaltina com 1.255, seguida por Ceilândia que apresentou 569 casos, Sobradinho (557 casos), Sobradinho II (438 casos) e Paranoá, com 277 casos.

Dos óbitos registrados, três foram em moradores de Ceilândia e dois residentes de Planaltina.

A Secretaria de Saúde segue monitorando os índices da doença e realizando ações de prevenção e conscientização em todo o DF. Além disso, nas regiões com maior incidência é feita aplicação do UBV pesado (fumacê) em horários específicos e programados.

Para que os casos permaneçam em queda, é necessário que cada um faça sua parte e mantenha a vigilância contra o Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde lembra que a luta contra a dengue começa dentro de casa.