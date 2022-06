Casamento Comunitário: Noivas já escolhem vestidos para próxima edição

As participantes fizeram a escolha do modelo na manhã desta quarta-feira (1º), no Museu da República

O casamento representa, para muitos, muito além de um sonho realizado, e sim uma batalha vencida. A etapa de escolher o vestido é o vislumbre do que já está perto. É isso que coloca um sorriso no rosto, o brilho nos olhos e a emoção das noivas selecionadas para a terceira edição do Casamento Comunitário de 2022.

As participantes fizeram a escolha do modelo na manhã desta quarta-feira (1º), no Museu da República, onde também será realizada a cerimônia matrimonial no dia 19 de junho. Para a diarista Vanessa Leal, foi um “momento único” em sua vida.

“Cheguei com um modelo na cabeça: tipo sereia, com pouco volume e brilho. Então, quando bati o olho já tinha certeza de qual seria o escolhido. Ele é exatamente como sempre imaginei e quase não precisa de ajustes”, detalhou Vanessa Leal, ao se ver no espelho com o vestido que vai usar para oficializar a união com seu companheiro Laércio Barbosa, com quem se relaciona há mais de 15 anos.

Mesmo com tanto tempo de união, o nervosismo é grande. “Bate uma ansiedade enorme. Eu não sei explicar, mas parece aquele frio na barriga do início do namoro. Eu sei que vou chorar muito, então nem quero uma maquiagem forte no dia”, completou.

As noivas tinham à disposição mais de 100 trajes do acervo da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), pasta responsável pela organização do evento. As roupas vêm de doações feitas por pessoas e lojas voluntárias. Para as mais indecisas, a escolha da roupa foi difícil.

“Temos opções para todos os gostos. Eu fiquei em dúvida entre dois. Quero estar muito bonita no dia do meu casamento, porque sei que a cerimônia vai ser linda e organizada como nas outras edições. Não quero ficar pra trás!”, brincou Vanessa.

A prova dos vestidos é acompanhada pelas costureiras do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que fazem os ajustes necessários nas peças. No dia da cerimônia, a instituição também vai oferecer cabelo e maquiagem para as noivas.

Casamento Comunitário

Desde 2020, já foram oficializadas 228 uniões de casais do Distrito Federal. O principal objetivo do Casamento Comunitário é estimular o direito à convivência familiar e garantir os direitos civis da família, como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

“O Casamento Comunitário não se trata somente da oferta das questões cartoriais. Nosso objetivo é proporcionar aos casais a realização de uma cerimônia gratuita e completa com trajes, decoração, música, fotografias e outros itens que possam tornar esse momento ainda mais especial na vida dessas famílias. Para isso, contamos com o apoio de voluntários, empresas e instituições parceiras”, acrescentou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF