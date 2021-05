Casamento Comunitário: noivas fazem a prova do vestido hoje (17) e amanhã (18)

Os vestidos e ternos são acervo da SEJUS e os ajustes serão realizados em parceria com o SENAC

Marcado para acontecer no dia 30 de maio, às 17h, a Secretaria de Justiça e Cidadania ( SEJUS) ajusta os últimos detalhes do Casamento Comunitário de 2021 para garantir que as 40 noivas estejam impecáveis para celebrar a união. Nesta segunda-feira (17) e na terça-feira (18), os casais vão fazer os ajustes necessários nos vestidos e ternos, no anexo do Museu da República , das 9h às 17h, mesmo local da cerimônia.

Selecionados via edital, publicado no Diário Oficial do GDF, os casais escolhidos tiveram que atender critérios socioeconomicos, estabelecidos pela Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial ( SUBDHIR) para celebrarem a união matrimonial.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, esse momento é muito importante para os noivos, mas principalmente, para as mulheres, que sonham com cada detalhe. “As noivas merecem toda atenção, cuidado e dedicação. Os casais selecionados sonham com este momento por muitos anos. Nós enxergamos o brilho no olhar de cada uma e para nós da Secretaria de Justiça, é um grande compromisso poder realizar esta união. Faremos este momento se tornar inesquecível para todos eles”.

Os vestidos e ternos são acervo da SEJUS e os ajustes serão realizados em parceria com o SENAC.

O Casamento Comunitário é agora programa de governo

De acordo com o Decreto nº 41.971/2021, publicado no dia 8 de abril, tem entre os objetivos, a defesa do direito à convivência familiar, a garantia dos direitos civis da família e a consolidação desse núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

O ensaio geral será dia 27 de maio e a cerimônia será realizada no dia 30 de maio, no Museu da República, às 17h.

