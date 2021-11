Casamento Comunitário no Museu Nacional reúne 42 casais

Flashs, troca de alianças e afeto marcam a terceira e última edição do programa de 2021 que aconteceu no Museu Nacional da República

No dia mais especial de todos para os casais, o matrimônio é a consagração do “sim”, o felizes para sempre. Em uma reunião de 42 casais, o casamento comunitário dos “pombinhos” aconteceu no último domingo (28) no Museu Nacional da República.

Realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), o evento marca a terceira e última edição de 2021 que oficializou o total de 115 casais ao longo do ano.

“É uma honra para todos nós ter celebrado a união de mais 42 casais que escolheram o nosso programa para assinar um dos documentos mais importantes de suas vidas: a certidão de casamento. Agora, essas pessoas iniciam um nova etapa, com mais segurança jurídica e fortalecimento de seus vínculos familiares”, afirma a secretária Marcela Passamani.

Divididos em grupos, para evitar aglomerações no auditório, os noivos se encontraram apenas na hora da celebração. “Eu não estou nem acreditando que estamos vivendo esse dia. Estou muito feliz”, diz a noiva Caroline Pereira, de 34 anos.

Nesta edição, mais de 30 empresas parceiras e voluntários apoiaram o programa da Sejus, e ofereceram brindes, decoração, vestidos, cabelo, maquiagem, flores, iluminação, música, alimentação e demais itens do casamento, que transformaram o sonho em um grande dia.

“Eu só tenho a agradecer por todo esse carinho e atenção que estamos recebendo aqui no casamento, porque é esse momento que vamos levar para a vida inteira”, destaca a noiva Claudiane Ferreira, de 31 anos, grávida de oito meses de Sebastião Pereira dos Santos, de 37 anos, com quem se casou neste domingo.

“Hoje, justamente, hoje, nós estamos completando 10 anos de relacionamento”, comemora a noiva Taurine Martins, de 27 anos. “Então, o casamento chega pra marcar o início desse novo ciclo em nossa vida. É um sonho se realizando”, completou seu companheiro, Roni Adriano, também de 27 anos.

Durante a cerimônia, demais autoridades estiveram presentes, como a ministra-chefe da Secretaria de Governo (SEGOV), Flávia Arruda, o presidente da Fecomercio, José Aparecido, a diretora regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Karine Câmara, a diretora de educação do Senac, Cíntia Gontijo, e outros.

“O Casamento Comunitário”

representa mais que o acesso a um serviço, é a celebração das famílias, do amor. A secretária Marcela realizou mais uma edição pensada com carinho nos mínimos detalhes e é uma felicidade poder fazer parte de um dia tão especial na vida destas pessoas”, afirmou a ministra Flávia Arruda.