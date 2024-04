Casa pega fogo e assusta moradores do Itapuã

No início da noite do último sábado (6), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência na Quadra 03, conjunto D, região do Itapuã-DF.

No local da ocorrência, a equipe de socorro visualizou chamas e bastante fumaça saindo de uma residência que se encontrava fechada.

Imediatamente, as guarnições realizaram a abertura forçada da casa e iniciaram o combate ao fogo por meio do uso de linhas de mangueiras, o que resultou na rápida extinção do incêndio.

Após as atividades de rescaldo visando eliminar qualquer chance de reignição das chamas, foram utilizados ventiladores para a rápida dissipação da fumaça.

A guarnição de salvamento retirou dois cães de grande porte da residência, em segurança e sem ferimentos.

Não houve vítimas.

A perícia do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio.

O imóvel ficou aos cuidados da proprietária.