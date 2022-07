Casa da Mulher Brasileira terá mais três unidades no Distrito Federal

O edital de concorrência para seleção das empresas especializadas para a construção das novas unidades foi lançado

A Casa da Mulher Brasileira estará presente em mais três pontos no Distrito Federal. O local realiza o atendimento e o acolhimento de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade. O edital de concorrência para seleção das empresas especializadas para a construção das novas unidades foi lançado por meio de um Acordo de Cooperação Técnica com a Novacap. As Casas ficarão em São Sebastião, Sobradinho II e Recanto das Emas.

Os equipamentos serão coordenados pela equipe da Secretaria da Mulher e reforçam a presença do estado junto à população. “As mulheres dessas regiões terão mais facilidade de buscar o acolhimento, apoio imediato e atendimento especializado”, como explica a secretária da Mulher, Vandercy Camargos.

As novas unidades da Casa da Mulher Brasileira pertencem à tipologia III, definida pelo número de habitantes das regiões administrativas onde estarão localizadas. Isso significa que elas serão menores do que a CMB de Ceilândia, mas igualmente preparadas para atender as vítimas de violência.

A Novacap será responsável pela condução do processo licitatório. O edital e seus anexos poderão ser acessados pelo site http://app.novacap.df.gov.br/sislicitapublica/licitadetail/701.

*Com informações da Agência Brasília