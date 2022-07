Carteira digital: entenda os perigos dessa prática

Ter informações pessoais no celular é entregar de bandeja informações pessoais a fraudadores, explica Leonardo Sant’anna

Com o avanço da tecnologia, muitas pessoas têm escolhido fazer tudo pelo celular. Para fazer uma compra em um estabelecimento, por exemplo, não é necessário está com dinheiro ou cartões para pagamento, pois a maioria dos lugares aceitam transferências eletrônicas ou em outros casos o cartão está cadastrado no aplicativo do celular.

A facilidade com esse tipo de ação é incomparável, pois antes era necessário andar com diversas pastas com documento, além de dinheiro e cartões e hoje é possível concentrar tudo em um dispositivo eletrônico. Mas essa escolha de facilitar a vida pode ser perigosa.

O especialista em segurança pública Leonardo Sant’anna explica que se as pessoas não mudarem o seu comportamento e apenas direcionarem o foco na rapidez e praticidade que é ter a documentação no celular, crimes cibernéticos podem acontecer.

“Nós não podemos negar que é muito bom ter todas as informações à mão quando elas precisam ser utilizadas, mas a partir do momento que você coloca todas as suas informações em seu celular e uma pessoa consegue invadir o seu aparelho, ela tem acesso a toda documentação”

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), as ocorrências por furtos de celulares no Distrito Federal cresceram nos primeiros quatro meses deste ano. De janeiro a abril, 4,4 mil aparelhos foram furtados. No mesmo período de 2021, foram 2,7 mil casos, 61,7% a mais.

Sant’anna alerta que quando a pessoa tem o celular furtado ou roubado e seus dados estão ali armazenados. Com isso é possível ter acesso a informações que apenas a pessoa dona do documento e da conta deve saber e o quanto é importante a mudança de comportamento.

“Esse é um momento em que ofereço de bandeja todo esse ativo e isso funciona é se transformando em dinheiro em acesso aos meus dados e as minhas contas bancárias, inclusive. Isso eu tô entregando de bandeja para esses fraudadores, para essas pessoas que se valem de toda essa estrutura tecnológica para usar as minhas informações.”