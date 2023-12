Cartão-postal de Taguatinga, Taguaparque passa por reforma

Diversas ações de manutenção estão sendo feitas no parque para deixar o espaço limpo e seguro para a comunidade

O Taguaparque, principal parque urbano de Taguatinga e regiões adjacentes, está passando por diversos reparos para a manutenção do espaço, frequentado por dez mil pessoas diariamente, número que dobra nos finais de semana. A principal benfeitoria está sendo realizada na fonte, que é o cartão-postal do parque.

As melhorias estão sendo executadas pela Administração Regional de Taguatinga. “Queremos deixar a fonte funcionando em sua totalidade. Estamos pintando a ponte, limpando a água da cascata e recuperando sua parte elétrica. A fonte é um marco no parque, tornou-se uma referência no espaço, onde as pessoas gostam de ir para tirar fotos”, ressalta o administrador da cidade, Renato Andrade.

Somado ao restauro da fonte, a quadra de vôlei de praia do parque será ampliada para comportar mais usuários. Além disso, outros diversos pontos do Taguaparque estão passando por cuidados: os banheiros ganharam reforma, lâmpadas LED foram instaladas, as areias dos parques infantis e das quadras foram trocadas, as árvores receberam podas e a grama foi aparada, além de terem sido instaladas por todas as imediações do parque e placas alertando a população sobre a necessidade de usar focinheiras em animais de grande porte.

“Tudo isso é feito para que as pessoas usufruam da melhor maneira possível do espaço, que serve para o lazer de toda a região. Além disso, ampliamos o atendimento ao público frequentador; agora, temos funcionários presentes todos os dias no parque, inclusive aos sábados e domingos, para atender às demandas da população e resolver problemas emergenciais”, anuncia o administrador de Taguatinga.

Estrutura e segurança

Localizado ao longo do Pistão Norte, o Taguaparque fica aberto todos os dias, 24 horas. Possui 89 hectares e atrativos como pista de cooper, motocross, ciclovias, quadras esportivas, aparelhos de musculação, circuito de ginástica, churrasqueiras e parques infantis, entre outros.

Para manter todos os equipamentos públicos preservados, a equipe de segurança patrimonial também foi ampliada. “Temos uma equipe de profissionais que fazem rondas de moto pelo parque para coibir ações de vandalismo, tirar dúvidas e orientar os pedestres. São ações preventivas, e, em caso de problemas maiores, a Polícia Militar do DF é acionada”, relata o administrador do Taguaparque, Gilliard Rocha.

Em breve, os frequentadores ganharão mais uma opção de lazer e esporte para a comunidade, pois o parque é uma das áreas públicas em que será instalado um novo campo sintético. Já foi concluído o estudo do solo no Taguaparque, etapa necessária para o início da obra.

Com informações da Agência Brasília