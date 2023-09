Cartão Pdaf é entregue aos coordenadores regionais de ensino do DF

O Pdaf é uma forma de as escolas fazerem reparos e compra de materiais com mais autonomia. O programa dá flexibilidade na tomada de decisões

Os coordenadores de todas as regionais de ensino do Distrito Federal receberam, na manhã desta segunda-feira (4), o Cartão Pdaf, ferramenta criada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para facilitar as compras e melhorar a prestação de contas dos recursos disponibilizados pelo Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf). A cerimônia de entrega, no auditório do Centro Interescolar de Línguas (CIL) 1 de Brasília, contou com a presença da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

“Hoje é um dia muito importante para a Secretaria de Educação. A implementação do benefício já estava sendo aplicada em Ceilândia, regional escolhida como projeto piloto e deu muito certo. Agora, o nosso objetivo maior é trabalhar para que, em janeiro do próximo ano, possamos entregá-lo também para os gestores das escolas públicas”, disse a secretária. O promotor de justiça Cláudio João Medeiros, que é membro da rede de controle da gestão pública do DF, a superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, e representantes do Banco de Brasília (BRB) também estiveram no evento.

O Pdaf é uma forma de as escolas fazerem reparos e compra de materiais com mais autonomia. O programa dá flexibilidade na tomada de decisões e permite que cada escola utilize os recursos de acordo com suas necessidades e urgências. No primeiro semestre deste ano, cerca de R$ 100 milhões já foram destinados para a aquisição de equipamentos ou obras em diversas escolas da rede de ensino.

Para aprimorar esse mecanismo, o GDF lançou o Cartão Pdaf, que tem cerca de 600 fornecedores credenciados. O cartão pode ser utilizado na compra de materiais e contratação de serviços como manutenção de pintura, construção, instalações hidráulica e elétrica, equipamentos eletrônicos e de informática, ventilação e refrigeração, papelaria, entre outros. Mas não pode ser utilizado em cinco situações: cocção de alimentos, limpeza, vigilância patrimonial, socorro e salvamento e saúde.

Antes feitos por cheques, os pagamentos agora serão realizados com o cartão, emitido pelo Banco de Brasília (BRB), e também na modalidade link de pagamento via e-mail. O uso terá início imediato pelas regionais. Um dos principais benefícios da modalidade é a segurança e o tempo economizado pelos gestores, conforme explica o diretor do Pdaf da Secretaria de Educação, Carlos Chiodi.

“O cartão dá mais segurança para o gestor e para o Estado. Com o cheque, ele tinha que ir atrás do fornecedor, das certidões e descobrir se o fornecedor poderia ou não prestar o serviço. Agora, com o cartão, ele saberá que está tudo em dia e só vai contratar o serviço. Gera autonomia e economia de tempo”, avalia.

O promotor Cláudio João Medeiros, membro da rede de controle da gestão pública do DF, disse que o projeto do cartão é uma evolução para a gestão e governança dos recursos públicos. “Tanto pela transparência, efetividade e controle prévio, quanto pela garantia de que os recursos destinados nas escolas estão sendo devidamente aplicados”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Foi muito trabalho até chegar aqui, mas hoje damos um passo muito importante. O trabalho vai beneficiar a todos, desde os coordenadores e gestores aos empresários locais previamente cadastrados, que vão poder adquirir os produtos com maior facilidade, segurança e transparência”, disse Rose Rainha, superintendente do Sebrae-DF.

Implementação

Entre 2019 e 2022, o GDF repassou, entre recursos ordinários e emendas parlamentares, mais de R$ 852 milhões às escolas. Todas as 14 regionais de ensino vão passar a trabalhar com o cartão, sendo que Ceilândia já adotou este modelo de compra por ter sido escolhida para ser o projeto-piloto de implementação.

A coordenadora da Regional de Ensino do Recanto das Emas, Mariana Ayres, espera que o cartão Pdaf facilite o trabalho dos gestores. “As empresas já estão cadastradas, agora teremos uma transparência ainda maior sobre o uso desses recursos e tudo será feito da forma menos burocrática possível”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda em fase de implementação e com vistas a chegar diretamente às escolas em 2024, o Cartão Pdaf tem sido observado por outras unidades da Federação e também por gestores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

*Com informações da Agência Brasília