Cartão Gás: lista de beneficiários é divulgada

A expectativa é que o Cartão Gás atenda 70 mil famílias do DF. A cada dois meses, os beneficiados irão receber R$ 100

O governo do Distrito Federal divulgou nesta quinta-feira (2) a lista de beneficiários do Cartão Gás. Pessoas que se inscreveram para receber o benefício podem conferir se terão acesso ao cartão no site do GDF Social. A expectativa é que o Cartão Gás atenda 70 mil famílias do Distrito Federal. A cada dois meses, os beneficiados irão receber R$ 100 para ajudar nos custos da aquisição de gás de cozinha.

A distribuição dos cartões começará a partir do dia 29 de setembro e ficará a cargo do Banco de Brasília (BRB). Ao ter o nome confirmado, o beneficiário precisará anotar a data, horário e a agência irá ser retirado o cartão do benefício. As agências foram definidas de acordo com a localidade e endereço informado no cadastro.

Está liberada a consulta à lista de beneficiários do Cartão Gás. Quem se inscreveu no mês passado já pode confirmar se terá direito ao benefício no site do GDF Social. Com a gestão das Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e de Economia (SEEC), o Cartão Gás vai atender 70 mil famílias em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal. A cada dois meses, os beneficiados vão receber um auxílio no valor de R$ 100 para a aquisição de botijão de cozinha de 13 kg.

O Banco de Brasília (BRB) será o responsável pela distribuição dos cartões a partir do dia 29 de setembro. Ao fazer a consulta no GDF Social, se tiver o nome confirmado, o beneficiário tem que anotar a data, o horário e a agência onde vai ser retirado o cartão para crédito do benefício. As agências foram definidas seguindo a localidade mais próxima do endereço informado no ato do cadastro.

“É importante que o beneficiário fique atento à data para retirada do Cartão Gás nas agências do BRB. Se em quatro meses ele não pegar o cartão e não utilizar o crédito, perde o benefício, conforme regulamento do programa”, afirma o coordenador de Gestão de Transferência de Renda e Cadastro Único da Sedes, Guilherme Aleixo.

O saque deverá ser feito com a função débito do cartão. A compra, exclusiva para botijões de gás, deverá ser feita nos estabelecimentos cadastrados do programa. A previsão inicial do Cartão Gás é de 18 meses.

Para ter direito ao Cartão Gás, a pessoa precisará estar inscrita no Cadastro Único até o dia 17 de julho de 2011, ter renda familiar per capta de até meio salário mínimo, ter declarado comprometimento de renda com a aquisição do botijão de 13kg, ser morador do DF e ter idade igual ou superior a 16 anos.

“Tivemos 81.740 cadastros realizados. Por isso foi preciso seguir rigorosamente esses critérios. Foram priorizadas as famílias monoparentais, com mulheres chefes de família, com crianças de 0 a 6 anos; famílias com crianças de 0 a 6 anos; famílias com pessoas com deficiência e, ainda, as famílias com idosos. Todas essas famílias serão atendidas nesta primeira etapa”, destaca Mayara Noronha Rocha, secretária de Desenvolvimento Social.

Com informações da Sedes-DF.