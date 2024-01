Carro tomba e deixa condutor ferido na BR-251, região de São Sebastião – DF

O senhor M.M.M., de 63 anos, foi atendido, apresentava ferimentos leves com sangramento e edema na face, foi transportado consciente e orientado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB)

Na manhã deste domingo (7), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para uma ocorrência na BR-251, próximo à ponte do rio São Bartolomeu, antes do Café Sem Troco, sentido Unaí – MG.

Chegando ao local a equipe do socorro se deparou com um Ford/Fiesta de cor cinza, que se encontrava tombado nas margens da rodovia.

O condutor estava preso dentro do veículo, foi preciso retirar o para-brisa do carro para realizar o resgate. O senhor M.M.M., de 63 anos, foi atendido, apresentava ferimentos leves com sangramento e edema na face, foi transportado consciente e orientado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

Uma faixa da via precisou ser interditada para o atendimento.

O local ficou aos cuidados da PRF.