Carro perde o controle e capota em ponte na Q.I 17

Na manhã desta quinta-feira (3), um veículo de passeio capotou na QI 17 do Lago Sul. A motorista, que estava sozinha no automóvel, perdeu o controle do carro, que atravessou a ponte do Ribeirão do Gama, destruindo a proteção e parando na beira da água.

Mesmo com a gravidade do acidente, a vítima foi retirada dos destroços do veículo e levada consciente e orientada ao Hospital de Base do Distrito Federal pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou ao local e começou a conduzir o trânsito, que está engarrado, nos dois sentidos, por conta dos procedimentos de salvamento do CBMDF.