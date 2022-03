Carro perde o controle e bate em pilastra do Viaduto do Colorado

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (30), parando em uma das faixas da via

Um automóvel de cor preta perdeu o controle da direção veio a colidir com uma das pilastras na parte inferior do viaduto do Grande Colorado, sentido Sobradinho. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (30), parando em uma das faixas da via.

A equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou duas vítimas no local. O condutor, de 22 anos, encontrava-se fora do veículo, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de dores na região da coluna cervical. O homem estava consciente, orientado e estável.

O passageiro, de 23 anos, foi encontrado próximo a cena, e relatou aos socorristas ter saído do interior do veículo por meios próprios. Ele foi atendido e transportado também ao HRS, apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de dores na região do quadril. A vítima estava consciente, orientado e estável.