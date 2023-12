Carro pega fogo e o trânsito na Via Estrutural é interrompido

As equipes imediatamente iniciaram o combate às chamas utilizando espuma e o incêndio foi debelado em poucos minutos

Na tarde deste domingo (10), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou em uma ocorrência na via Estrutural, sentido Taguatinga-DF, empregando duas viaturas.

No local havia um veículo RENAULT/FLUENCE preto com incêndio generalizado no compartimento do motor e cabine de passageiros. As equipes imediatamente iniciaram o combate às chamas utilizando espuma e o incêndio foi debelado em poucos minutos.

A via, sentido Taguatinga, foi interditada durante o combate ao incêndio.

Não houve vítimas.

A PMDF compareceu ao local.