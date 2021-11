Carro pega fogo e assusta condutores na EPJK

A ocorrência foi por volta das 01h40 desta terça-feira na EPJK, sentido Jardim Botânico, Não houve vítimas

Por Juliana Pimentel

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando 03 (três) viaturas e 13 (treze) militares.

Na madrugada desta terça-feira, 16, por volta das 01h40, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de incêndio na EPJK. O local era próximo a restaurantes, sentido Jardim Botânico. Não houve vítimas.

Chegando nas intermediações, os militares encontraram um automóvel Renault Logan em chamas, no meio da via. A equipe, que contou com três viaturas e treze militares, conteve o fogo em poucos minutos.

De acordo com informações do solicitante do atendimento, e de pessoas que passavam pelo local, o condutor parou o veículo, desceu e, após retirar suas roupas, ateou fogo no carro e saiu andando pelo local. O motorista foi localizado caminhando às margens do lago Paranoá, nu, apresentando desorientação e conversa desconexa. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA) consciente, desorientado e estável.

Durante o atendimento, uma faixa de rolamento teve que ser interditada, permanecendo aos cuidados da PMDF.