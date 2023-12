Carro invade salão de beleza em Planaltina-DF

O veículo era conduzido pelo senhor B.P.S. de 41 anos que não se feriu e permaneceu no local

Na tarde deste domingo (10), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou em uma ocorrência, na Estância Mestre D’Armas II, próximo ao condomínio Total Ville, empenhando duas viaturas.

No local havia um automóvel, GM/CORSA Prata, que entrou totalmente dentro do salão de beleza. O veículo era conduzido pelo senhor B.P.S. de 41 anos que não se feriu e permaneceu no local.

No momento do acidente, havia duas mulheres no salão que foram atingidas. A senhora B.A.P. de 41 anos apresentava escoriações pelo corpo e dor no cóccix e a senhora J.M.F. de 35 anos apresentava escoriações no braço esquerdo, dor nas costas, cabeça e pé direito. As duas foram atendidas pelos socorristas e transportadas conscientes, orientadas e estáveis ao Hospital Regional de Planaltina.

O local ficou aos cuidados da PMDF.