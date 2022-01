Carro da Vacina imuniza 506 pessoas contra a covid-19

Ruas do Sol Nascente e do Pôr do Sol foram percorridas nesse sábado (29) por três carros que levavam os imunizantes

Pelo quarto sábado consecutivo, o Carro da Vacina saiu pelas ruas do Sol Nascente/Pôr do Sol para mais uma ação itinerante. Foram utilizados três veículos, das 9h às 17h. A iniciativa, que contou com 28 servidores da Região de Saúde Oeste, tem gerado bons resultados, pois é crescente o quantitativo de doses aplicadas. Em 8 de janeiro, 244 pessoas foram vacinadas, no sábado seguinte, dia 15, foram 267. No dia 22, 480 pessoas receberam os imunizantes contra a covid e na ação deste último sábado do mês (29), foram 506. Adson Martins, 53 anos, aproveitou o Carro da Vacina passando perto de sua casa para tomar sua dose de reforço. "Achei muito bom porque não vou precisar ir até um posto de vacinação. Na minha casa, tanto eu como minha esposa já nos vacinamos. O importante é se proteger contra essa doença tão ruim." A diretora de Atenção Primária à Saúde da Região Oeste, Sandra Araújo, destaca que participar desse tipo de ação tem sido especial para todos os envolvidos. "Estamos mais perto da população e dar condição de receber a vacina na porta de sua casa é gratificante. Estamos felizes com a procura para receber a dose de esperança. É fantástico". Profissionais envolvidos na ação comentaram que muitas pessoas deixaram de se vacinar por falta de tempo para buscar um ponto de vacinação ou até mesmo por não terem condição financeira. Para eles, esses atendimentos proporcionam momentos de alegria e emoção. Com informações da Agência Brasília