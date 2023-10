Carro colide com poste na EPGU e deixa criança ferida

A filha do condutor foi transportada para o hospital, após apresentar agitação, trauma na região da boca e edema no membro inferior direito

Na madrugada deste domingo (8), um carro, conduzido por um homem, 38 anos, perdeu o controle e acabou colidindo com um poste de iluminação pública, situado no canteiro central da via na EPGU, altura do Zoológico.

A filha do condutor de 5 anos, foi atendida pelos socorristas e apresentava, agitação, trauma na região da boca e edema no membro inferior direito. Foi transportada para o hospital Brasília, consciente, orientado e estável. O condutor também foi avaliado e não necessitou de transporte para ambiente hospitalar.

Os riscos presentes foram gerenciados pela equipe de socorro. A PMDF e a Neoenergia foram acionadas para o local.