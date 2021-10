Carro capota próximo ao Setor de Clubes Sul e interdita via

Motorista disse aos bombeiros que perdeu o controle da direção e veio a capotar

Um carro capotou na saída do viaduto localizado próximo à sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), sentido Ponte JK, por volta das 9h desta terça-feira (19). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e precisou interditar a via enquanto atuava no acidente.

O veículo capotado foi um Fiat Argo de cor branca. O motorista disse aos bombeiros que perdeu o controle da direção e veio a capotar. Os militares encontraram óleo derramado na pista próximo ao carro, mas o produto não saiu do automóvel envolvido no acidente. O condutor não soube dizer se deslizou ou não no óleo.

O motorista não se feriu. Ele acionou guincho particular, que retirou o carro em seguida.

Durante o atendimento, o trânsito foi desviado para a via L4 Sul.